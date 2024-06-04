灣區今迎熱浪 發高溫警報多地恐破100度

灣區本周將迎來夏日的第一波酷暑，部分地區氣溫可能達到100度。（取自臉書）

信使報（Mercury News）報導，本周灣區將迎來夏日的第一波酷暑，屆時將發布高溫 預警，部分地區氣溫可能達到100度。

國家氣象局（National Weather Service）氣象學家洪岱爾（Dial Hoang，音譯）3日說：「周二（4日）白天會開始感覺非常熱。這將是非常明顯的。」

對於該地區的許多居民來說，周一是酷熱來臨前最後一個溫和涼爽的日子。洪岱爾將熱浪 歸因於正在接近西海岸的副熱帶高壓系統。該系統至少會持續到周四（6日），將影響海岸的海洋層，導致部分地區氣溫飆升15度。

預計周二聖荷西和莫甘山(Morgan Hill）的氣溫將突破90度大關，康柯德（Concord）可能會突破95度。到周三（5日），利佛摩（Livermore）、布倫塢（Brentwood）和莫甘山等地區（通常是該地區最熱的三個地方）的氣溫可能會突破100度。

從周二到周四，東灣丘陵和內陸山谷將發布高溫警告。蘇諾瑪（Sonoma）縣沿海山脈及北灣內陸山脈和山谷也將發布高溫警告。周三開始，聖他克拉拉谷（Santa Clara Valley）、聖他克拉拉東部丘陵和山區、聖比尼度（San Benito）和蒙特瑞（Monterey）縣內陸地區也將發布同樣的高溫預警。

「我們非常重視高溫安全提示，」洪岱爾說，「應在樹蔭下休息，限制下午和晚上的戶外活動 ，切勿將任何人或寵物 留在車內。」

熱浪預計在周五（7日）有所緩解，但洪岱爾表示，氣溫仍可能比5月末、6月初的降溫期間要高。