加州今年最大野火 東灣遭焚地1.5萬畝

東灣利佛摩和曲萊賽地區發生加州今年最大火災「柯羅山火」，已焚燒近1萬5000畝土地。（美聯社）

東灣利佛摩（Livermore）以東、曲萊賽（Tracy）以西發生加州 今年最大的火災，截至3日上午已焚燒了近1萬5000畝土地，導致舊金山 灣到中谷之間廣大的金色丘陵地變成一片焦黑。

美聯社報導，截至3日上午，「柯羅山火 」（Corral Fire）已焚燒了將近1萬5000畝土地，造成一棟房屋被焚毀、兩名消防員受傷。大火於1日下午從勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）管理的土地上開始燒起，原因還在調查當中。

包括聖荷昆縣（San Joaquin County）曲萊賽部分地區在內約數千人1日被當局要求撤離。在天氣狀況好轉、救火工作獲得進展後，撤離令已被解除。

勞倫斯利佛摩國家實驗室發言人瑞恩（Paul Rhien）2日上午發出聲明給美聯社，表示這場野火並沒有對實驗室設施或營運構成威脅。

雖然加州過去兩年出現許多風暴，帶來的大量雨水結束了乾旱，但同時也增進植被的生長。加州消防廳在2024年的展望報告中指出，從5月中旬到6月，日益乾燥的天氣可能產生更多小型火災，但根據風勢的大小，有可能發生大規模火災。

根據加州消防廳的統計，「柯羅山火」在24小時內燒毀的土地面積，比今年到目前為止發生過的1253起火災燒毀的總面積還多。加州消防廳廳長福克斯沃西（Robert Foxworthy）2日說：「由於今年野草生長旺盛，是引發大火的主要原因。」

雪城大學（Syracuse University）地理與環境學名譽教授班狄克斯（Jacob Bendix）表示，儘管這場大火基本上已受到控制。但一般來說，天氣愈熱，火就燒得愈厲害，強風還可能將餘燼吹過高速公路，燒進更多地區。他說，乾旱會形成危險的火災季節，但矛盾的是，潮濕的年份也會有火災風險。

班狄克斯說，這是因為水分也有利於植被的生長。潮濕的冬季會使植被生長茂盛，但會隨著天氣變熱，它們會逐漸變乾，最終成為燃料。