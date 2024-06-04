佛利蒙聯合學區總監月底離職

佛利蒙聯合學區學委及總監參與學區募款活動，張亞靜（右二）感謝坎馬克（右一）對學區的付出與貢獻。（受訪者提供）

東灣佛利蒙聯合學區 （Fremont Unified School District ,FUSD ）高層人士變動。學區總監坎馬克（ CJ Cammack） 即將在6月底離職，並在7月1日到聖拉蒙聯合學區（San Ramon Valley Unified School District ,SRVUSD ）就職。時間緊迫引發部分華裔 家長擔憂學區總監位置將會空懸。華裔學委主席張亞靜表示，一切都在安排中，請家長們不必擔憂。

佛利蒙聯合學區在5月公告學區總監即將在6月底離職，但尚無接任總監一職的人選出爐，消息一出，有華人家長擔憂學區能否在兩個月內找到適合人選就職。張亞靜對於遴選學區總監的時程表，表示將新總監以6月底到任為目標，以不會影響學區內運作為前提。但尚無法保證到職日期，其中還有薪資條件等各項需要談判的項目。

目前遴選程序已進行到5月30日截止收取總監候選人履歷投遞。張亞靜表示，已收取到若干申請書，會按照程序一一面試。一切流程按照學區的程序完成，關於學區總監的遴選與就任等詳細時程，將會在學區網站fremontunified.org/superintendent中公告，請學區居民隨時注意最新消息。

坎馬克於2020年8月就任佛利蒙聯合學區總監，正值疫情 期間的動盪。他帶領學區團隊完成許多項任務，包含在新冠疫情間的遠程網路學習、重返校園實體課程、學區與工會的集體談判協議、為每所小學增加輔導員、將健康中心擴展到所有中學、統一學區的普通話及西班牙沉浸式課程等。

張亞靜表示：「身為學委與家長，非常感謝坎馬克的卓越貢獻。學生、教員及整個社區都會繼續受益於此，並在這樣的基礎上繼續成長。祝福坎馬克新工作順利。」