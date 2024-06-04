華裔藝術領袖走紅 餐廳打工貢獻大

灣區藝術領袖Debbie Chinn，她領導一些最受尊敬的藝術公司的經驗，是從父母的中餐館工作中學到的。（取自LinkedIn）

信使報（Mercury News）報導，作為身兼藝術顧問、製片人和作家的灣區 藝術領袖Debbie Chinn，她領導一些最受尊敬的藝術公司的經驗，是從父母的中餐館工作中學到的。

20世紀六、七十年代， Chinn在紐約長島（Long Island）郊區度過了一個不尋常的童年。她的移民父母讓她在位於 Syosset 的自家中餐館 「麻將館」（House of Mah Jong）工作，賣香菸、招呼客人。後來還在以玻里尼西亞（Polynesian）為主題的地板表演中跳草裙舞。

課餘時間和周末，Chinn在麻將館學到了抗壓能力、商業領導力、客戶服務和創業精神等寶貴的經驗，在過去的 20 年裡，她利用這些經驗領導了灣區一些最受尊敬的藝術公司，包括最近的「矽谷劇院工作坊」（TheatreWorks Silicon Valley）。

正如Chinn在其2022 年寫的回憶錄「在他們的光中起舞」（Dancing in their Light）中所寫的，她的父母在美國這個並不總是歡迎他們的國家重塑生活的能力，為她提供了一個在變革中生存的模板。Chinn利用這個模板幫助藝術團體應對21世紀的挑戰，並得以在COVID疫情 中安然度過。

「我的父母都是小企業主，我在經營藝術機構時一直沿用他們的精神，」Chinn說，「我從小就學習如何對待顧客，如何親臨現場，如何問候他們，如何做我在劇院裡做的所有事情。人們一進門就想見到老闆。當你在餐廳被叫到名字時，你會覺得自己很特別。」

Chinn的履歷還包括在北加州 卡美爾巴赫音樂節（Carmel Bach Festival）、Parallèle 歌劇院、美國音樂學院劇院（the American Conservatory Theater）、舊金山交響樂團（San Francisco Symphony）和加州莎士比亞劇院（California Shakespeare Theater）工作的經歷。即使在疫情之前，這裡和全國各地的藝術團體也在應對觀眾老齡化、成本上升以及人們消費文化和媒體的方式發生變化等問題。疫情過後，一些劇團關閉了，而另一些劇團則在重新思考自己的藝術目標。

在Chinn開始在劇院工作的第二年，該公司面臨著300萬元的預算赤字，這可能會導致其2023-2024演出季的結束。Chinn發起了一場不成功便成仁的籌款活動，在藝術愛好者中找到支持。他們不希望失去一個備受喜愛的南灣劇團。籌款活動的效果比預期的要好，在16周內籌集了400多萬元。

從6月30日起，Chinn將離開劇院工作坊去從事其他項目，包括與Jonathan Moscone合作推出一部藝術諮詢電影； Chinn還將把她的回憶錄改編成流媒體系列劇，主要講述她的父母、麻將和她的中國傳統。