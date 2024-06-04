聖荷西人口再減 降至美第13大城

聖荷西去年7月1日的人口96萬9655人，人口數排名降為美國第13位。(谷歌地圖)

聯邦人口普查局新公布的數字指出，2023年聖荷西 的人口仍在減少，而且排名又落了一位，現在是全國第13大都市。屋崙和舊金山的人口則已經出現小幅成長。

號稱「矽谷 首都」(Capital of Silicon Valley)的聖荷西，去年7月1日的人口是96萬9655人，比一年前減少1500多人。德州 北部的福和市(Forth Worth)去年增加了2萬多人，人口已比聖荷西多出將近9000人，搶走了第12名，聖荷西被擠到第13名。

南方多州是人口成長最快的州，15個人口增長最快的城市，有13個在南方，單是德州就占走了八個。人口超過兩萬人的城市中，加州只有一個晉入人口增長最快的名單上。位於中央谷，離士德頓(Stockton)只有十哩的拉斯洛普(Lathrop)人口增長了13%。

1950年代末期，聖荷西的人口開始爆炸性的成長，一直延續到2010年。不過聖荷西是以兼併(Annexation)的方式把周圍的小城市融入，而不是自然的人口成長。2005年聯邦公布2004年的人口數字時，聖荷西晉升到第十名，把密西根州的底特律(Detroit)擠下去。

從2017年起，聖荷西的人口每年都在減少，去年算是減得比較少的一年。去年聯邦公布2022年7月1日的人口數字時，第十名被佛州傑克森維爾(Jacksonville)搶走，第11名被德州奧斯汀(Austin)佔據，聖荷西變成第12名。

不過聖荷西仍然是北加州第一大城，人口多於舊金山和屋崙。矽谷聯合風險投資(Joint Venture Silicon Valley)執行長漢考克(Rusell Hancock)指出，2005年聖荷西被排在第十名的時候，市政府舉行了盛大的活動。他還記得當時的歡欣氣氛，而且不認為過去六年的減少有什麼重要性。

漢考克認為，聖荷西的人口已有恢復成長的跡象。疫情大爆發時外來移民減少，如今移民又開始大批遷入。矽谷向來能夠吸引國際高科技人才，未來的成長也要靠科技人和勞動力。至於本地的人，過去10-15年生育率一直在降低，人口成長不能靠本地人來達成。