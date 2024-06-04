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南灣周間農夫市集 夏季限定開跑

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
高檔精品消費的Santana Row購物街，佐以大樹環繞，是灣區少見的涼爽農夫市集。（記者孫愛薇／攝影）
高檔精品消費的Santana Row購物街，佐以大樹環繞，是灣區少見的涼爽農夫市集。（記者孫愛薇／攝影）

灣區的農夫市集一般在周末早上舉行，地點多是在停車場，然而Santana Row農夫市集是南灣唯一在周間舉辦的市集，位在高檔精品消費的Santana Row購物街上，有大樹的樹蔭環繞，炎熱的午後，逛街也顯涼爽。市集舉辦日期限定5月到9月底，讓居住在南灣的民眾可以在優閒的下午時光，在戶外攤位購買新鮮在地蔬果。

隨著天氣漸暖，日照時間延長，Santana Row周三限定農夫市集也正式開張，從5月中開始，每周三下午4時到8時舉辦夏日Santana Row農夫市集，總計超過20個攤商，正值櫻桃與草莓盛產期，市集內不少攤位販售新鮮的當季水果。

Santana Row購物街正中央有休憩廣場，在廣場中央感受樹陰的涼爽，聆聽現場樂團的演奏，兒童則有手作與畫畫攤位可以遊玩，主辦單位不定時安排兒童彩繪、說故事時間、造型氣球等，讓家長在購物之餘，也能帶小朋友同樂。

在鄰近科技公司工作的孫小姐，下班路線正好會經過Santana Row農夫市集，她表示，回程的路上，能在市集採購新鮮蔬果外，還能在廣場休息喝杯飲料，放鬆一下上班時緊張的情緒。

正值櫻桃盛產期，市集販售新鮮採收的櫻桃。（記者孫愛薇／攝影）
正值櫻桃盛產期，市集販售新鮮採收的櫻桃。（記者孫愛薇／攝影）
市集周三下午才開張，適合剛下班的上班族前往採購。（記者孫愛薇／攝影）
市集周三下午才開張，適合剛下班的上班族前往採購。（記者孫愛薇／攝影）

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