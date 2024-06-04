南灣周間農夫市集 夏季限定開跑

高檔精品消費的Santana Row購物街，佐以大樹環繞，是灣區少見的涼爽農夫市集。（記者孫愛薇／攝影）

灣區 的農夫市集一般在周末早上舉行，地點多是在停車場，然而Santana Row農夫市集是南灣唯一在周間舉辦的市集，位在高檔精品消費的Santana Row購物街上，有大樹的樹蔭環繞，炎熱的午後，逛街也顯涼爽。市集舉辦日期限定5月到9月底，讓居住在南灣的民眾可以在優閒的下午時光，在戶外攤位購買新鮮在地蔬果。

隨著天氣漸暖，日照時間延長，Santana Row周三限定農夫市集也正式開張，從5月中開始，每周三下午4時到8時舉辦夏日Santana Row農夫市集，總計超過20個攤商，正值櫻桃與草莓盛產期，市集內不少攤位販售新鮮的當季水果。

Santana Row購物街正中央有休憩廣場，在廣場中央感受樹陰的涼爽，聆聽現場樂團的演奏，兒童則有手作與畫畫攤位可以遊玩，主辦單位不定時安排兒童彩繪、說故事時間、造型氣球 等，讓家長在購物之餘，也能帶小朋友同樂。