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挪用學生旅遊資金 旅行社經紀人被重罰

記者劉先進／屋崙報導
州檢察長邦塔宣布，旅行社經紀人馬丁因挪用150多名家長為八年級學生旅遊繳付的資金，被判處六個月家庭監禁和六個月重罪緩刑。（記者劉先進／攝影）
州檢察長邦塔宣布，旅行社經紀人馬丁因挪用150多名家長為八年級學生旅遊繳付的資金，被判處六個月家庭監禁和六個月重罪緩刑。（記者劉先進／攝影）

加州檢察長邦塔 (Rob Bonta)和聖地牙哥地檢長史蒂芬（Summer Stephan）本周宣布，旅行社經紀人馬丁 (Marie Martin)因挪用150多名家長為八年級學生旅遊繳付的資金，被判處六個月家庭監禁和六個月重罪緩刑。在學校旅行因疫情而取消後，馬丁拒絕向家長退款，將資金用於個人開支。1月份認罪後，作為判決的一部分，馬丁向受害者支付25萬6997.65元的賠償金。

2019年初，馬丁向洛杉磯縣和橙縣九所學校的家長募集資金，用於八年級學生前往華盛頓特區和東海岸的學校旅行。學生旅行本應在2020年進行，但因疫情突如其來而取消。當家長要求退款時，馬丁拒絕。相反，她將客戶資金用於個人支出，包括信用卡消費、房租和購買藝術品。調查顯示，甚至在疫情發生之前，馬丁就遇到現金流問題，並將客戶資金混在一起使用。由於她挪用到個人開支，當疫情導致所有旅行中斷時，她無法向父母退款。

州地檢長辦公室負責管理旅遊計畫銷售商，對在加州經營的旅行社和某些其他旅遊企業進行登記。邦塔、地檢長和市府律師，可以對旅遊銷售商的違法行為提起執法訴訟。邦塔辦公室鼓勵任何認為受到旅遊銷售商侵害的加州人，聯繫當地檢察官、當地執法機構，並向邦塔辦公室投訴，www.oag.ca.gov/report。如果加州消費者因註冊旅遊銷售商、未能提供旅遊服務或退款而遭受損失，則有資格向旅遊消費者賠償公司（The Travel Consumer Restitution Corporation）提出賠償要求。

邦塔表示，加州的父母都願意花時間和金錢讓孩子過上更好的生活。馬丁在經濟上利用150多個家庭，而這些家庭正處於遭受創傷和經濟挑戰的時期。 地檢長斯蒂芬說，被告的可恥罪行欺騙了那些努力為子女提供更多教育機會、以開闊視野的父母。消費者保護部門與州檢察長一起，為被騙家庭伸張正義，並賠償他們起早摸黑賺來的收入。

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