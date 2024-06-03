涉賄賂官員 金山餐廳東主被禁參與市府競標

因尼克燈塔餐廳涉嫌賄賂政府雇員和聯邦臥底探員，舊金山市府律師邱信福和金山港執行總監福布斯決定，對餐廳東主及相關個人和企業發布暫停令，禁止其參與金山競標或獲得新合同。（記者劉先進／攝影）

舊金山 市府律師邱信福和金山港執行總監福布斯（Elaine Forbes）表示，對尼克燈塔餐廳（Nick's Lighthouse）東主及相關個人和企業發布暫停令，禁止其參與金山競標或獲得新合同。因聯邦檢察官對該餐廳東主Min Paik和Hye Paik提起刑事賄賂指控，指兩人涉嫌以1萬9000元賄賂一名市政府雇員和一名聯邦調查局臥底探員，以獲得漁人碼頭兩處房產的租約。

港口員工將涉嫌賄賂一事告知上司，市政府通知了執法部門，引發刑事指控。

邱信福辦公室表示，根據金山行政法典，允許市政府暫停在刑事訴訟 等單獨程式中，被指控有不當行為的承包商和受贈人的資格。暫停令立即生效，禁止承包商參與新合同或贈款的採購過程，並使市政府有理由取消任何現有合同或贈款。在針對Paiks家的刑事訴訟結束後，市府打算申請取消資格。這是一種行政執行程式，授權市政府禁止承包商申請或接受市政府的合同或撥款。暫停和取消資格的最長期限均為五年。

邱信福說，市府無意與企圖規避公平投標程式的腐敗企業簽訂合同。希望此事能有力地提醒任何試圖通過賄賂獲得市府合同的人，他們將受到調查並承擔責任。「我為港口員工感到無比自豪。他做了正確的事情，並提醒有關官員注意非法行為。」

福布斯說，作為市政府雇員和港口社區，大家對自己的道德標準要求很高。港口應該為每個人提供機會，而非一個繞過公平程序獲取利益之地。將繼續與調查此案的聯邦當局合作，並在考慮有關尼克燈塔餐廳租約的下一步措施時，與市府律師協商。

截至發稿本報未獲尼克燈塔餐廳回應。