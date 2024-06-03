遭解雇前屋崙警長 阿姆斯壯將選市議員

前屋崙警長阿姆斯壯，22日宣布參選屋崙市議員。（電視新聞截圖）

在被解雇15個月後，前屋崙 警察局局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）宣布，他將於11月競選屋崙市議員。

聖荷西 信使報（Mercury News）報導，這位在屋崙西區長大、於警局服務了24年的前警長，決定參選屋崙市議員，但他對屋崙提起的不當解雇訴訟仍在進行中。

阿姆斯壯日前遞件後召開記者會說：「這是我幾個月來一直在思考的事情。我不斷在傾聽社區的心聲，他們一直要求我在這一刻挺身而出。我是真心關心這座城市，不僅僅是治安。」

目前在Bishop O’Dowd高中擔任助理籃球教練的阿姆斯壯，在被市長盛桃（Sheng Thao）以掩蓋警察不當行為為由解雇後的一年多裡，不斷發表公開聲明，對屋崙政治發表看法。

阿姆斯壯表示，他將繼續進行對盛桃和市府提出的訴訟，對外界認為訴訟可能讓他的參選複雜化的看法不以為然。他說：「當人們受到冤屈時，應該努力為自己辯護，並讓對方為此負起責任。」

阿姆斯壯指出，他要參選的是一個不代表屋崙任何特定選區的全市範圍席位（at-large seat）。這個席位目前由市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）擔任，她尚未申請競選連任，但有其他八位候選人已提交參選文件。

阿姆斯壯的參選是在新任警長米契爾（Floyd Mitchell）於本月上任後提出的。阿姆斯壯祝他的繼任者一切順利，並說：「如果他成功了，我會很高興。」

在米契爾受聘的過程中，屋崙市府對警局高層官員做出的紀律調查結果也同時出爐，其中一份是有意解雇阿姆斯壯妻子副局長林賽（Drennon Lindsey）的通知。據了解，這些紀律案件與處理前兇殺案探員陳風（Phong Tran，音譯）在謀殺案中賄賂一名祕密證人的不當內部調查有關。

阿姆斯壯說：「我沒有看過這些案件，所以我不清楚。」

阿姆斯壯在記會上談到他在屋崙警局平衡預算 的能力，表示自己可以在議會中運用同樣的財政實力。