開車小心 屋崙880公路滿地肉片

交通局的卡車正在清理不少灑在公路上的牛肉和鷄肉碎片。（電視新聞截圖）

開車真的要小心！根據NBC報導，加州 公路巡警指出，5月31日880高速公路屋崙 一帶，一輛載有雞肉和牛肉碎片的卡車不知何故，肉全部飛出，導致880公路晚上通勤期間出現嚴重交通壅塞，公路上到處都是被輾壓的肉，不僅容易打滑且也影響環境。

衛生防護中心（CHP）表示，事件是發生在下午5時左右，肉灑滿了所有880公路屋崙一帶往北的車道。根據衛生防護中心稱，不少汽車因為壓到肉，旋轉、打滑而發生事故，這也迫使高速公路上的一些車道關閉。

加州交通局 (Caltrans) 被要求清理現場，經過交通疏導，屋崙高街（High Street）一處長達 9 英里的道路成為交通車流的備用路線。當日晚上9時30分後所有車道才重新開放。

這起事件發生在距離屋崙體育館不遠的地方，歌手布萊恩（Zach Bryan）當天晚上還在那裡表演，這起奇怪的高速公路肉飛出事件，也同時影響了那些想去聽音樂會的人和其他試圖下班回家的人。

衛生防護中心表示，他們仍在尋找這輛運載肉類的卡車，他們要求事發時在高速公路或有任何資訊的司機聯繫衛生防護中心屋崙辦事處。