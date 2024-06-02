寇乃馨：擁有媒體話語權很重要

台灣知名媒體人寇乃馨在優視頻道十周年慶典演講。（記者葛歆睿 / 攝影）

台灣知名媒體人寇乃馨在優視頻道十周年慶典演講時，談及在新媒體鋪天蓋地、AI 以假亂真的年代，誰能夠擁有媒體的話語權和至霸權非常重要。

寇乃馨是主持人、演說家，她參加中國綜藝節目「我是演說家」的單支影片在網路上累計超過21億人次觀看。她深知，現在的媒體是電視與網路的結合，那段7分鐘的演講影片，在電視上播完，再透過網路傳播，進一步放大影響力。

近幾年寇乃馨與老公黃國倫一起投入新媒體戰，與年輕人後輩拚技術、拚創意、拚體力。雖已年過50歲，面對全新挑戰時仍使出25歲時的幹勁，在過去三、四年間直播了近600場，並開始做短影片，每日更新。

寇乃馨指出，當大螢幕變成小螢幕，整個新媒體鋪天蓋地，AI可以隨時複製真人聲音和臉時，整個媒體形狀已經變了，誰能夠擁有媒體的話語權和至霸權非常重要。作為媒體人需要更狠，更厲害，更有實力，才能力挽狂瀾，以正確的價值觀引導民眾。

「媒體不能被熊孩子帶著走。」寇乃馨說，「當每個人都可以發視頻、發直播，沒有任何篩選，光怪陸離，什麼人都可以自說自話的時候，是很可怕的。如果好的聲音不大聲一點，怎麼能蓋過悠悠重口？」

寇乃馨也鼓勵每個人都要有影響力。她指出，優視這樣的電視台是公域，每個人的頻道是私域，必須公域和私域協手戰鬥，才能夠影響這個世界。