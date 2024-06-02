我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期旅遊比一比 好市多套餐平均可省10%

杭特拜登涉「非法持槍」受審 現任總統子女頭一回

優視慶10周年 黃國倫、寇乃馨同樂

記者葛歆睿 / 聖他克拉拉縣報導
黃國倫帶領現場觀眾齊唱，重現鳥巢演唱會「沒有不可能」現場。（記者葛歆睿／攝影）
黃國倫帶領現場觀眾齊唱，重現鳥巢演唱會「沒有不可能」現場。（記者葛歆睿／攝影）

優視頻道（ UChannel TV）十周年慶典「夢想起飛，沒有不可能」6月1日在矽谷生命河靈糧堂舉行。優視創始人暨牧師劉彤、總經理劉效宏及多位優視節目主持人，與現場兩千多名來賓及透過電視與網路觀看直播的觀眾，共同歡慶優視走過第一個十年，並展望下一個十年。台灣知名音樂人黃國倫、媒體人寇乃馨也前來助陣，擔任表演嘉賓。

慶典在北加州排舞協會表演中拉開序幕，晶晶合唱團也傾情獻唱。優視節目主持人「今天遇見你」李晶玉、「誰來作客」蕭元珺、「老章陪你看新聞」章志彬、「開放麥」閻旭亮、「哇！財發現」夏甄都紛紛走出屏幕，登上舞台，與觀眾們見面。

寇乃馨以「AI時代新媒體的重要性」為題，展示演講威力。黃國倫先後演唱了多首他所創作的歌曲，如「男人不該讓女人流淚」、「我願意」，並帶領現場觀眾齊唱，重現鳥巢演唱會「沒有不可能」現場。

慶典上還播放了影片「十個人的十年」， 其中各行各業的華人菁英分享了他們的經驗與心得感悟。包括歷史學家、胡佛研究所研究員郭岱君，工程學家、柏克萊加大退休教授胡正明，全美亞裔總商會總裁董繼玲、作家嚴歌苓、電影導演魏德聖、全球玉山科技協會理事長胡立民、中國菜廚師、烹飪電視節目主持人甄文達（Martin Yan）、奧運會花樣滑冰金獎獲得者陳楷雯（Karen Chen）、迪士尼/皮克斯電影「青春變形記」配音演員姜晉安（Rosalie Chiang）、生命河靈糧堂主任牧師劉彤。

劉彤致詞表示，十年前創立優視，心懷為北美華人提供優質生活節目的夢想，渴望透過充滿知性、感性、娛樂性的節目觸動人心、轉化家庭、服務社區、帶來盼望。優視頻道UChannel中的「U」在英文中是「你」的意思，也代表了希望優視成為「你」的頻道，成為所有人的頻道。

劉效宏表示，優視以成為北美首屈一指的華人公益全方位生活頻道為使命，傳揚正面、積極、美好的文化，凝聚華人的社區、發出華人的聲音，創造華人的價值。當下AI席捲全世界，華人領導的企業引領科技前端。優視將握未來黃金十年，迎接挑戰和機遇，除了創造有價值的節目之外，要繼續打造新媒體串流平台，與所有華人一起共創新主流。

優視頻道十周年慶典「夢想起飛，沒有不可能」6月1日在矽谷生命河靈糧堂舉行。（記者...
優視頻道十周年慶典「夢想起飛，沒有不可能」6月1日在矽谷生命河靈糧堂舉行。（記者葛歆睿 / 攝影）
劉效宏表示，優視將握未來黃金十年，迎接挑戰和機遇，與所有華人共創新主流。（記者葛...
劉效宏表示，優視將握未來黃金十年，迎接挑戰和機遇，與所有華人共創新主流。（記者葛歆睿 / 攝影）
優視節目主持人「今天遇見你」李晶玉（中）、「誰來作客」蕭元珺（左一）、「老章陪你...
優視節目主持人「今天遇見你」李晶玉（中）、「誰來作客」蕭元珺（左一）、「老章陪你看新聞」章志彬（左二）、「開放麥」閻旭亮（右二）、「哇！財發現」夏甄（右一）都紛紛走出屏幕，登上舞台，與觀眾們見面。（記者葛歆睿 / 攝影）
黃國倫在優視十周年慶典上演唱了多首他所創作的歌曲。（記者葛歆睿 / 攝影）
黃國倫在優視十周年慶典上演唱了多首他所創作的歌曲。（記者葛歆睿 / 攝影）
優視創始人劉彤在十周年慶典上致詞。（記者葛歆睿 / 攝影）
優視創始人劉彤在十周年慶典上致詞。（記者葛歆睿 / 攝影）

華人 柏克萊加大 AI

上一則

北灣住宅拆光剩泳池 仍開價近200萬

下一則

優勝美地瀑布 水量將達最高峰

延伸閱讀

優視6/1十周年慶典 黃國倫寇乃馨來美助陣

優視6/1十周年慶典 黃國倫寇乃馨來美助陣
全美亞裔總商會餐廳支持金 月底申請截止

全美亞裔總商會餐廳支持金 月底申請截止
全美亞裔總商會餐廳支持金 申請進入最後一周

全美亞裔總商會餐廳支持金 申請進入最後一周
蕭美琴牧師父曾陷美麗島事件 美國母台語流利堪比台灣人

蕭美琴牧師父曾陷美麗島事件 美國母台語流利堪比台灣人
亞洲流行音樂家黃國倫，本週五 生命故事分享

亞洲流行音樂家黃國倫，本週五 生命故事分享

熱門新聞

超過 160 萬人可從蘋果公司3,500 萬美元的iPhone 和解協議中獲得現金。（電視新聞截圖）

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

2024-05-29 16:01
一些華人團購的櫻桃個頭過小的，破皮裂開的，甚至雙胞胎畸形果很多。（受訪者提供）

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

2024-05-29 15:33
Denise Rossi贏得彩票大獎後11天向結婚25年的丈夫Thomas Rossi提出離婚。（截取自鏡報網站）

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

2024-06-01 18:06
5月27日購房網站信息顯示，矽谷工程師殺妻案涉嫌人陳立人的凶宅已進入交易流程。（記者徐蓓蓓／翻攝）

矽谷工程師殺妻凶宅 上市9天售出 買家加價了20萬元

2024-05-29 02:20
輝達創辦人黃仁勳首度站上大聯盟開球，一球直接落入捕手手套中。（主辦單位提供）

黃仁勳大聯盟開球後秒回台北 網友驚矽谷任意門出現了

2024-05-26 17:16
Redfin房地產網站在官網上公開案發屋的屋內陳設，屋內乾淨明亮。（截圖自Redfin）

矽谷工程師殺妻案凶宅 開價212萬 7天出價截止

2024-05-25 14:40

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手
百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染