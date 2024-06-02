優視慶10周年 黃國倫、寇乃馨同樂

黃國倫帶領現場觀眾齊唱，重現鳥巢演唱會「沒有不可能」現場。（記者葛歆睿／攝影）

優視頻道（ UChannel TV）十周年慶典「夢想起飛，沒有不可能」6月1日在矽谷生命河靈糧堂舉行。優視創始人暨牧師劉彤、總經理劉效宏及多位優視節目主持人，與現場兩千多名來賓及透過電視與網路觀看直播的觀眾，共同歡慶優視走過第一個十年，並展望下一個十年。台灣知名音樂人黃國倫、媒體人寇乃馨也前來助陣，擔任表演嘉賓。

慶典在北加州排舞協會表演中拉開序幕，晶晶合唱團也傾情獻唱。優視節目主持人「今天遇見你」李晶玉、「誰來作客」蕭元珺、「老章陪你看新聞」章志彬、「開放麥」閻旭亮、「哇！財發現」夏甄都紛紛走出屏幕，登上舞台，與觀眾們見面。

寇乃馨以「AI 時代新媒體的重要性」為題，展示演講威力。黃國倫先後演唱了多首他所創作的歌曲，如「男人不該讓女人流淚」、「我願意」，並帶領現場觀眾齊唱，重現鳥巢演唱會「沒有不可能」現場。

慶典上還播放了影片「十個人的十年」， 其中各行各業的華人 菁英分享了他們的經驗與心得感悟。包括歷史學家、胡佛研究所研究員郭岱君，工程學家、柏克萊加大 退休教授胡正明，全美亞裔總商會總裁董繼玲、作家嚴歌苓、電影導演魏德聖、全球玉山科技協會理事長胡立民、中國菜廚師、烹飪電視節目主持人甄文達（Martin Yan）、奧運會花樣滑冰金獎獲得者陳楷雯（Karen Chen）、迪士尼/皮克斯電影「青春變形記」配音演員姜晉安（Rosalie Chiang）、生命河靈糧堂主任牧師劉彤。

劉彤致詞表示，十年前創立優視，心懷為北美華人提供優質生活節目的夢想，渴望透過充滿知性、感性、娛樂性的節目觸動人心、轉化家庭、服務社區、帶來盼望。優視頻道UChannel中的「U」在英文中是「你」的意思，也代表了希望優視成為「你」的頻道，成為所有人的頻道。