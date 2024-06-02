為獨吞彩票獎金離婚 130萬判歸前夫

Denise Rossi贏得彩票大獎後11天向結婚25年的丈夫Thomas Rossi提出離婚。（截取自鏡報網站）

據鏡報（The Mirror）報導，一名中了130萬元彩票大獎的女子在一場有爭議的離婚中被迫將獎金交給丈夫。

加州 居民Denise Rossi在結婚25年後向丈夫Thomas Rossi提出離婚，而此時距她贏得彩票大獎僅過了11天。Denise在沒有通知即將成為她前夫的Thomas的情況下，秘密藏起了獎金。

二人在1996年分手，多年後，Thomas收到一封專門為彩票中獎者提供一次性付款的公司寫給前妻的信，偶然發現了她隱藏的財富。這封信提到該公司如何「幫助全國數百名像您這樣的彩票中獎者獲得相當於未來年度彩票付款現值的一次性付款」。

在隨後的法律訴訟中，法庭獲悉Denise狡猾地將獎金支票 郵寄到她母親的住所。鏡報報導，Denise為隱瞞中獎行為以及決定結束婚姻的時機辯護，堅稱她長期以來一直渴望擺脫這段關係。

然而，Thomas在2004年接受人物雜誌（The People）採訪時表示，前妻提出離婚讓他感到「措手不及」和「困惑」，他說：「她希望我盡快搬出房子。這種做法不像她的風格。」

Thomas在發現這封定罪信幾天後，就將Denise告上法庭，法官裁定她違反了有關資產和資金披露的法律，存在欺詐或惡意行為。時年49歲的Denise被勒令向時年65歲的前夫Thomas支付20筆6萬6800元的年度款項，總計133萬6000，相當於她中獎的彩票總價值。

Denise的律師Connolly Oyler表示，如果她誠實地對待獎金，她也許能夠保留它們。「我本可以成功地辯稱這是她的專有財產，」Oyler告訴記者，「或者我們可以爭論並達成一些調整。但法官生氣了，把一切都交給了他。」