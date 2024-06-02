我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期旅遊比一比 好市多套餐平均可省10%

杭特拜登涉「非法持槍」受審 現任總統子女頭一回

為獨吞彩票獎金離婚 130萬判歸前夫

記者葛歆睿 / 聖他克拉拉縣報導
Denise Rossi贏得彩票大獎後11天向結婚25年的丈夫Thomas Rossi提出離婚。（截取自鏡報網站）
Denise Rossi贏得彩票大獎後11天向結婚25年的丈夫Thomas Rossi提出離婚。（截取自鏡報網站）

據鏡報（The Mirror）報導，一名中了130萬元彩票大獎的女子在一場有爭議的離婚中被迫將獎金交給丈夫。

加州居民Denise Rossi在結婚25年後向丈夫Thomas Rossi提出離婚，而此時距她贏得彩票大獎僅過了11天。Denise在沒有通知即將成為她前夫的Thomas的情況下，秘密藏起了獎金。

二人在1996年分手，多年後，Thomas收到一封專門為彩票中獎者提供一次性付款的公司寫給前妻的信，偶然發現了她隱藏的財富。這封信提到該公司如何「幫助全國數百名像您這樣的彩票中獎者獲得相當於未來年度彩票付款現值的一次性付款」。

在隨後的法律訴訟中，法庭獲悉Denise狡猾地將獎金支票郵寄到她母親的住所。鏡報報導，Denise為隱瞞中獎行為以及決定結束婚姻的時機辯護，堅稱她長期以來一直渴望擺脫這段關係。

然而，Thomas在2004年接受人物雜誌（The People）採訪時表示，前妻提出離婚讓他感到「措手不及」和「困惑」，他說：「她希望我盡快搬出房子。這種做法不像她的風格。」

Thomas在發現這封定罪信幾天後，就將Denise告上法庭，法官裁定她違反了有關資產和資金披露的法律，存在欺詐或惡意行為。時年49歲的Denise被勒令向時年65歲的前夫Thomas支付20筆6萬6800元的年度款項，總計133萬6000，相當於她中獎的彩票總價值。

Denise的律師Connolly Oyler表示，如果她誠實地對待獎金，她也許能夠保留它們。「我本可以成功地辯稱這是她的專有財產，」Oyler告訴記者，「或者我們可以爭論並達成一些調整。但法官生氣了，把一切都交給了他。」

加州 支票

上一則

「史瑞克」驢子原型年老生病 巴洛阿圖市長撥款萬元助支付醫藥費

下一則

法廊快報／加州陪審員 沒有「退休年限」

延伸閱讀

孫安佐露面了 和狄鶯和解、嗆孫鵬：別做偷雞摸狗的事

孫安佐露面了 和狄鶯和解、嗆孫鵬：別做偷雞摸狗的事
孫鵬、狄鶯當街吵架畫面流出 孫安佐發不自殺聲明

孫鵬、狄鶯當街吵架畫面流出 孫安佐發不自殺聲明
班艾佛列克連手都不牽 珍妮佛洛佩茲婚姻不保?

班艾佛列克連手都不牽 珍妮佛洛佩茲婚姻不保?
班艾佛列克鐵了心 珍妮佛洛佩茲挽不回 離婚難以避免？

班艾佛列克鐵了心 珍妮佛洛佩茲挽不回 離婚難以避免？
韓國史上最貴離婚 SK集團會長判付前妻11億美元

韓國史上最貴離婚 SK集團會長判付前妻11億美元

熱門新聞

超過 160 萬人可從蘋果公司3,500 萬美元的iPhone 和解協議中獲得現金。（電視新聞截圖）

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

2024-05-29 16:01
一些華人團購的櫻桃個頭過小的，破皮裂開的，甚至雙胞胎畸形果很多。（受訪者提供）

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

2024-05-29 15:33
Denise Rossi贏得彩票大獎後11天向結婚25年的丈夫Thomas Rossi提出離婚。（截取自鏡報網站）

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

2024-06-01 18:06
5月27日購房網站信息顯示，矽谷工程師殺妻案涉嫌人陳立人的凶宅已進入交易流程。（記者徐蓓蓓／翻攝）

矽谷工程師殺妻凶宅 上市9天售出 買家加價了20萬元

2024-05-29 02:20
輝達創辦人黃仁勳首度站上大聯盟開球，一球直接落入捕手手套中。（主辦單位提供）

黃仁勳大聯盟開球後秒回台北 網友驚矽谷任意門出現了

2024-05-26 17:16
Redfin房地產網站在官網上公開案發屋的屋內陳設，屋內乾淨明亮。（截圖自Redfin）

矽谷工程師殺妻案凶宅 開價212萬 7天出價截止

2024-05-25 14:40

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手
百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染