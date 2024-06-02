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路邊奇觀 居民用圓錐霸占車位

記者楊逸辰／綜合報導
舊金山有市民使用橙色錐體路障試圖在自家附近獲得停車位。（電視新聞截圖）
舊金山有市民使用橙色錐體路障試圖在自家附近獲得停車位。（電視新聞截圖）

舊金山尋找停車位是一個大難題，但近來主流社會出現了一個新的名詞：「圓錐人」，意思是指這些人用橙色錐體路障在自家附近「霸占停車位」，而這也成為Excelsior區現在最流行的「停車策略」。最主要原因是，舊金山的住宅區內大部分都需要停車許可證才能路邊停車，但Excelsior區卻不需要停車許可證，才出現了一堆圓錐人占停車位，引發了大量爭議。

當地居民謝爾比（Brian Selby）接受NBC採訪時表示：「有些家庭擁有三輛車，但他們都不用車庫，只好停外面，而路邊的停車位也只有這麼多。」

有其他居民表示，住在其他地方的人會來Excelsior區並把車停在附近，甚至有時會排擠當地人。「我過去常常把車停在七個街區外，然後步行下去，因為我找不到停車位，」拉莫斯（Gina Ramos）說。

根據311數據，在Excelsior區停車有時會引發衝突。過去三個月內政府收到了近800起停車投訴，涉及的範圍從人們堵塞車道到停在自行車道上。

拆除非法放置的錐體是公共工程人員的工作。舊金山311部門發言人表示，收到投訴後他們通常會派出一名檢查員，並搜集不合法使用的錐體。

舊金山市交通局 (SFMTA) 表示，除了建築和維護人員外，沒有特殊許可證允許居民在街道上放置圓錐體或其他標記來保留停車位。SFMTA發言人表示，如果居民真的很想占車位，可請願申請將該地區改為允許許可證的停車區。

舊金山市議員安世輝(Ahsha Safai)表示，居民幾年前就已經嘗試過這種做法，但缺乏足夠的支持。他說，增加該地區的公交服務可能會有所幫助，如果都市擁有強大的公共交通系統，人們對汽車的依賴就會減少。

舊金山

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