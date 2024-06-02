金山第三區市議員候選人李爾德競選活動開跑

舊金山第三區市議員候選人李爾德發表感言。（記者楊逸辰/攝影）

舊金山 第三區市議員候選人李爾德（Danny Sauter）6月1日在Joe Diamaggio運動場進行競選活動，加州 參議員威善高、舊金山市議員麥德誠出席活動表示支持。

李爾德是居住在北岸區的租客 ，同時是一位區內的資深社區組織者。他表示，自己如果成為市議員，將在改善每個社區治安問題上取得成果。在打造一個更安全的社區方面，他表示，自己將聘請更多前線應急人員，尤其是精通華語的警察。此外，他還將擴展舊金山警局的仇恨犯罪小組，以積極打擊仇恨犯罪和針對長者的犯罪。

李爾德自己作為租客，表示將繼續致力保護租客的權益，增加第三區內可負擔房屋的數量和長者公寓的數量。他補充說明，自己將通過提供治療以減少患有精神問題的無家可歸者，並將加強對需強制精神健康治療者的看管，更大力打擊毒販，以減少對康復的障礙。他也將幫助無家可歸者入住庇護所或者住房，從而讓他們離開街頭。

在支持小商戶方面，李爾德創辦過兩家小商業，他深知小商業主所面對的困難。他表示自己將為小商業簡化程序，重振本地的經濟。

威善高表示，李爾德是當下的舊金山需要的議員，也是一個真正懂得舊金山的人。「我們需要理解舊金山人目前遇到的苦痛和困難的領導人，一個知曉現在是一個重振金融區的人，一個對新想法和新創意開明的人，李爾德就是這樣的人。」他說。

李爾德則對當場的選民表示，大家值得一個真正尊敬和尊重這個社區、懂得這個社區的領導人，而不是剛剛搬到這個社區後第二天就遞交選舉登記的人。他說，大家不能將這個位子交給一些不相信住房危機的人，也不能交給那些當選了就不管不顧的人，這不是一個屬於那些有關係或者有內部照應的人的城市。