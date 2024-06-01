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聖縣與護士工會協議 每4年漲薪

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
聖縣註冊護士月前曾史無前例大罷工3天要求提高待遇。（本報資料照）
聖縣註冊護士月前曾史無前例大罷工3天要求提高待遇。（本報資料照）

在歷經數月艱難的談判後，聖他克拉拉縣和縣註冊護士協會終於達成一項四年期合同的協議。此前的數度調解都告失敗，還導致了4月間聖縣護士史無前例的三天大罷工

據悉，雙方在5月18日達成協議。聖縣註冊護士職業協會的成員在5月23日以88%的贊成率通過了這一協議。接下來這一協議要在6月4日的縣議會上得到通過後正式生效。

護士協會和聖縣發表聯合聲明指出，這項協議代表了「對縣健康系統中無私奉獻的護士的支持。護士們將因應醫院體系安全網不斷提高的要求，繼續為居民提供世界級的醫療服務。」

聖縣護士協會有超過3750名註冊護士。上一份合同在去年10月到期。在談判過程中，護士們強調了人手短缺、護士病人比例低於標準等問題。

新合同的一些亮點包括：護士每4年可以獲得大約15%的工資漲幅，包括在2024年內6.5%的漲幅；每次的增長可以疊加，並且調漲相應的養老金。急診室護士可以獲得額外報酬；工會表示為爭取這一權益已經努力了10年；會有具備病人護理專業知識的中立第三方來解決人員配比爭議。

註冊護士協會主席約克（Susie York）表示，新的合同在薪酬，工作條件，工作時間和護士病人比例方面都有改善；認為「為更好的工作環境和安全執業奠定了基石。」

聖縣表示，在去年10月過期的合約之下，一個財年內護士們就獲得了累計42%的複合薪資增長，其中包括13.3%的工資增幅。在包括所有的加班費和獎金後，聖縣護士協會全職護士平均年入25萬9103元；如果包含福利就有32萬6542元。

福利 罷工

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