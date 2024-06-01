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聖他克魯茲加大 80親巴示威者被捕

記者楊逸辰／綜合報導
警察周五在聖他克魯茲加大逮捕示威者。（圖片來源：Youtube：NBC Bay Area）
警察周五在聖他克魯茲加大逮捕示威者。（圖片來源：Youtube：NBC Bay Area）

NBC Bay Area報導，身著防暴裝備的警察周五在聖他克魯茲加大（UC Santa Cruz）包圍了手牽手的加薩戰爭抗議者，旨在拆除本周親巴勒斯坦示威活動封鎖校園主入口的營地和路障。該大學表示，周五上午約有80名示威者被捕。

校園、當地和州警察包圍了抗議者，當地新聞台的影片顯示，警察令人們離開，然後拿走了標誌和部分路障。警察和抗議者之間似乎發生了一些推擠。警察繫著拉鍊，並且似乎拘留了一些人。

該大學發言人埃爾南德斯-傑森(Scott Hernandez-Jason) 在周五的聲明中表示：「數周以來，營地參與者不斷收到明確的指示，要求他們拆除營地，並停止阻止他人對眾多校園資源和校園本身的訪問。

「他們被告知他們的行為是非法且不安全的。今天早上，執法部門還多次警告他們應散開並離開該地區，以免被捕。不幸的是，許多人拒絕遵守這項指令，許多人被逮捕。」發言人說。截至周五下午，該大學還沒有確切的被捕人數。校長拉里夫（Cynthia Larive）在周五給社區的一封信中表示，一些示威者仍留在入口處。

她說，用托盤和其他材料製成的強化和鍊式路障以及其他非法行為擾亂了校園的運作並威脅到安全，包括延遲緊急車輛的通行。目前尚不清楚是否有人受傷。該大學周五實施遠距離上課。聖他克魯茲加大的研究生員工們還在繼續上周開始的罷工，抗議大學系統對待親巴勒斯坦抗議者的方式。他們的工會表示，罷工將於下周擴大到其他的校園。

聖他克魯茲加大的示威者。（圖片來源：Youtube：NBC Bay Area）
聖他克魯茲加大的示威者。（圖片來源：Youtube：NBC Bay Area）
當地維持秩序的警察。（圖片來源：Youtube：NBC Bay Area）
當地維持秩序的警察。（圖片來源：Youtube：NBC Bay Area）

巴勒斯坦 克魯茲 罷工

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