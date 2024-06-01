聖他克魯茲加大 80親巴示威者被捕

警察周五在聖他克魯茲加大逮捕示威者。（圖片來源：Youtube：NBC Bay Area）

NBC Bay Area報導，身著防暴裝備的警察周五在聖他克魯茲 加大（UC Santa Cruz）包圍了手牽手的加薩戰爭抗議者，旨在拆除本周親巴勒斯坦 示威活動封鎖校園主入口的營地和路障。該大學表示，周五上午約有80名示威者被捕。

校園、當地和州警察包圍了抗議者，當地新聞台的影片顯示，警察令人們離開，然後拿走了標誌和部分路障。警察和抗議者之間似乎發生了一些推擠。警察繫著拉鍊，並且似乎拘留了一些人。

該大學發言人埃爾南德斯-傑森(Scott Hernandez-Jason) 在周五的聲明中表示：「數周以來，營地參與者不斷收到明確的指示，要求他們拆除營地，並停止阻止他人對眾多校園資源和校園本身的訪問。

「他們被告知他們的行為是非法且不安全的。今天早上，執法部門還多次警告他們應散開並離開該地區，以免被捕。不幸的是，許多人拒絕遵守這項指令，許多人被逮捕。」發言人說。截至周五下午，該大學還沒有確切的被捕人數。校長拉里夫（Cynthia Larive）在周五給社區的一封信中表示，一些示威者仍留在入口處。