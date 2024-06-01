克萊因國際弦樂比賽決賽 亞裔占逾半數

進入決賽的Francis Tsai是來自阿拉巴馬州的小提琴手。（主辦方提供）

第39屆克萊因國際弦樂比賽訂於6月1至2日在舊金山 音樂學院舉行最後階段比賽。本次比賽共有142位選手報名參賽，八位來自全美和其他國家的選手將在決賽階段同場競技，由七位專家組成的評審團決定最終的獲勝者，比賽同時通過網路全球直播。

進入最後階段的八位選手中，至少有五位是亞裔選手：分別是來自阿拉巴馬州的小提琴手Francis Tsai、來自新澤西的大提琴手Evelyn Joung、來自德州的大提琴手Hannah Jeong、來自南韓的小提琴手Yeji Lim，以及來自中國的中提琴手Wanxinyi Huang。

比賽大獎是由現代藝術博物館基金會（MOCA Foundation)提供的5000元獎金，以及與半島和聖他克魯茲交響樂 團、Gualala藝術室內樂團等合作價值1萬5000元的演出合同。二等獎是3500元和一份與聖荷西室內交響樂團合作價值5500元的演出合同。三等獎是2500元獎金。

本次比賽的評審由聖荷西室內交響樂團音樂總監、聖他克魯茲交響樂團音樂總監、舊金山室內交響樂團指揮John Wineglass，以及來自費城交響樂團、克里夫蘭交響樂團等知名音樂團體的音樂家組成。

克萊因國際弦樂比賽的參賽對象是15到23歲的青年音樂家，多年來已經成為國際上最重要的古典音樂賽事之一。很多著名的古典音樂表演家都是在這裡開始了自己的職業生涯，其中包括著名華裔小提琴家黃欣（Frank Huang)、Jennifer Koh、Teng Li和大提琴家馮勇智（Zlatomir Fung)等。

克萊因（Irving M. Klein）是室內樂大師和傑出的大提琴教師。他在1974年創辦了加州 音樂中心。為紀念1985年過世的克萊因，加州音樂中心從1986年起舉辦克萊因國際弦樂大賽。