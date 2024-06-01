我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山壽司哪裡便宜又好吃? 10名廚分享最愛

玩笑開過頭 英駐墨西哥大使「拿槍瞄準職員」遭解職

克萊因國際弦樂比賽決賽 亞裔占逾半數

記者徐蓓蓓／舊金山報導
進入決賽的Francis Tsai是來自阿拉巴馬州的小提琴手。（主辦方提供）
進入決賽的Francis Tsai是來自阿拉巴馬州的小提琴手。（主辦方提供）

第39屆克萊因國際弦樂比賽訂於6月1至2日在舊金山音樂學院舉行最後階段比賽。本次比賽共有142位選手報名參賽，八位來自全美和其他國家的選手將在決賽階段同場競技，由七位專家組成的評審團決定最終的獲勝者，比賽同時通過網路全球直播。

進入最後階段的八位選手中，至少有五位是亞裔選手：分別是來自阿拉巴馬州的小提琴手Francis Tsai、來自新澤西的大提琴手Evelyn Joung、來自德州的大提琴手Hannah Jeong、來自南韓的小提琴手Yeji Lim，以及來自中國的中提琴手Wanxinyi Huang。

比賽大獎是由現代藝術博物館基金會（MOCA Foundation)提供的5000元獎金，以及與半島和聖他克魯茲交響樂團、Gualala藝術室內樂團等合作價值1萬5000元的演出合同。二等獎是3500元和一份與聖荷西室內交響樂團合作價值5500元的演出合同。三等獎是2500元獎金。

本次比賽的評審由聖荷西室內交響樂團音樂總監、聖他克魯茲交響樂團音樂總監、舊金山室內交響樂團指揮John Wineglass，以及來自費城交響樂團、克里夫蘭交響樂團等知名音樂團體的音樂家組成。

克萊因國際弦樂比賽的參賽對象是15到23歲的青年音樂家，多年來已經成為國際上最重要的古典音樂賽事之一。很多著名的古典音樂表演家都是在這裡開始了自己的職業生涯，其中包括著名華裔小提琴家黃欣（Frank Huang)、Jennifer Koh、Teng Li和大提琴家馮勇智（Zlatomir Fung)等。

克萊因（Irving M. Klein）是室內樂大師和傑出的大提琴教師。他在1974年創辦了加州音樂中心。為紀念1985年過世的克萊因，加州音樂中心從1986年起舉辦克萊因國際弦樂大賽。

交響樂 加州 舊金山

上一則

舊金山壽司哪裡便宜又好吃? 10名廚分享最愛

下一則

華埠違規遮陽棚 過了截至日仍可申請牌照

延伸閱讀

建築工程紛停擺 灣區5縣住宅許可證 去年減10%

建築工程紛停擺 灣區5縣住宅許可證 去年減10%
世界日報反仇恨論壇 灣區4位政商學界人士替亞裔發聲

世界日報反仇恨論壇 灣區4位政商學界人士替亞裔發聲
舊金山都會區租金回升 東灣例外

舊金山都會區租金回升 東灣例外
背後最大金主 彭博支持李卡多近十年

背後最大金主 彭博支持李卡多近十年
埃及斑蚊疫情擴大 聖荷西擬撲殺

埃及斑蚊疫情擴大 聖荷西擬撲殺

熱門新聞

超過 160 萬人可從蘋果公司3,500 萬美元的iPhone 和解協議中獲得現金。（電視新聞截圖）

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

2024-05-29 16:01
Charlotte Russ的孩子在海灘上撿了72個蛤蜊。(翻攝ABC30 Action News YouTube )

這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬

2024-05-23 22:55
一些華人團購的櫻桃個頭過小的，破皮裂開的，甚至雙胞胎畸形果很多。（受訪者提供）

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

2024-05-29 15:33
5月27日購房網站信息顯示，矽谷工程師殺妻案涉嫌人陳立人的凶宅已進入交易流程。（記者徐蓓蓓／翻攝）

矽谷工程師殺妻凶宅 上市9天售出 買家加價了20萬元

2024-05-29 02:20
Redfin房地產網站在官網上公開案發屋的屋內陳設，屋內乾淨明亮。（截圖自Redfin）

矽谷工程師殺妻案凶宅 開價212萬 7天出價截止

2024-05-25 14:40
輝達創辦人黃仁勳首度站上大聯盟開球，一球直接落入捕手手套中。（主辦單位提供）

黃仁勳大聯盟開球後秒回台北 網友驚矽谷任意門出現了

2024-05-26 17:16

超人氣

更多 >
40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福

40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福
3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺

3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺
有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」

有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」
空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我

空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我
紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴

紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴