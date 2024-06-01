「亞裔從仇亞中的恢復」 少數族裔媒體線上研討
少數族裔媒體5月31日舉行線上研討會，討論主題是「亞裔從仇亞中的恢復」。該會議和由亞太裔平等聯盟（AAPI Equity Alliance）領導的洛杉磯試點計畫「通過參與治癒我們的人民」（Healing Our People through Engagement，HOPE）相關，該計畫旨在透過提供康復空間和減少孤立，來治癒當地亞裔美國人社區所經歷的種族創傷。
參與會議的亞太裔平等聯盟計畫董事總經理Michelle Sewrathan Wong表示，新冠疫情以來，不少亞太裔社區經歷了種族主義問題，HOPE計畫至關重要。
HOPE由加州社會服務部撥款資助。研究人員表示，該計畫有助於治癒可能導致焦慮和憂鬱的種族創傷，這對亞裔美國人社區尤其重要，因為亞裔美國人社區往往未充分利用心理健康服務，部分原因是恥辱及缺乏文化和語言上適當的資源。
來自芝加哥德保羅大學(DePaul University)的心理學副教授Anne Saw表示，HOPE計畫基於「激進治療框架心理學」，該框架旨在促進治癒，不僅是對種族主義對有色人種社區造成的創傷性影響，同時也透過與社區中的其他人建立聯繫，從社區和文化中汲取力量，並參與個人和社區行動促進集體福祉。
2020年以來亞太裔平等聯盟共同創立的組織「停止亞太裔仇視」（Stop AAPI Hate）收到了超過1萬1000個亞太仇恨故事。
「我們知道這給我們的社區帶來了毀滅性的損失，」Wong說，「從報告和數據中知道，我們的社區中發生了深刻的情感和精神痛苦。我從社區成員那裡聽到的故事越多，無論年齡、性別或種族身分如何，我們的社區明顯地遭受孤立、焦慮和憂鬱的流行。」
HOPE計畫已在洛杉磯的五類亞裔美國人社區（柬埔寨人、中國人、菲律賓人、日本人和南韓人）中啟動亞太裔美國人心理諮詢服務。亞太裔平等聯盟正在收集這一計畫參與者們的回饋，以完善和加強2025年第二批試點項目，目標是在未來針對其他亞裔美國人社區進行客製化並擴展到其他亞裔美國人社區。
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