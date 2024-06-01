「亞裔從仇亞中的恢復」 少數族裔媒體線上研討

來自芝加哥德保羅大學(DePaul University)的心理學副教授Anne Saw。（翻攝於Zoom會議）

少數族裔媒體5月31日舉行線上研討會，討論主題是「亞裔 從仇亞中的恢復」。該會議和由亞太裔平等聯盟（AAPI Equity Alliance）領導的洛杉磯 試點計畫「通過參與治癒我們的人民」（Healing Our People through Engagement，HOPE）相關，該計畫旨在透過提供康復空間和減少孤立，來治癒當地亞裔美國人社區所經歷的種族創傷。

參與會議的亞太裔平等聯盟計畫董事總經理Michelle Sewrathan Wong表示，新冠疫情以來，不少亞太裔社區經歷了種族主義 問題，HOPE計畫至關重要。

HOPE由加州社會服務部撥款資助。研究人員表示，該計畫有助於治癒可能導致焦慮和憂鬱的種族創傷，這對亞裔美國人社區尤其重要，因為亞裔美國人社區往往未充分利用心理健康服務，部分原因是恥辱及缺乏文化和語言上適當的資源。

來自芝加哥德保羅大學(DePaul University)的心理學副教授Anne Saw表示，HOPE計畫基於「激進治療框架心理學」，該框架旨在促進治癒，不僅是對種族主義對有色人種社區造成的創傷性影響，同時也透過與社區中的其他人建立聯繫，從社區和文化中汲取力量，並參與個人和社區行動促進集體福祉。

2020年以來亞太裔平等聯盟共同創立的組織「停止亞太裔仇視」（Stop AAPI Hate）收到了超過1萬1000個亞太仇恨故事。

「我們知道這給我們的社區帶來了毀滅性的損失，」Wong說，「從報告和數據中知道，我們的社區中發生了深刻的情感和精神痛苦。我從社區成員那裡聽到的故事越多，無論年齡、性別或種族身分如何，我們的社區明顯地遭受孤立、焦慮和憂鬱的流行。」