阿拉米達縣警：官善貞不起訴重罪犯 只能求助聯邦逮捕

阿拉米達縣地檢長官善貞辦公室表示，如果發現更多資訊，地檢長辦公室將會起訴巴洛卡。（記者劉先進╱攝影）

身處罷免 風波的阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）辦公室，捲入爭議案件。阿拉米達縣警辦公室5月30日晚上近10時發文說，被判聯邦緩刑的重罪犯、59歲的巴洛卡（Robert Barroca），涉嫌1月持刀傷人腹部，調查人員向官善貞辦公室提交此案，但檢察官拒絕對巴羅卡的暴力襲擊行為提出指控。縣警求助聯邦緩刑監督官，將其逮捕，聯邦政府 也起訴此人。

縣警辦公室發布新聞稿，指名道姓認為，阿縣地檢長辦公室不起訴重罪嫌犯，這並不多見。

縣警表示，今年1月30日晚間警員趕到位於東灣海沃（Hayward）漢普頓大道240號的米克莊園公園（Meek Estate Park）處理一起持刀傷人案。發現一名52歲的成年男性腹部出血，腸子突出。警員與受害人交談，獲得嫌犯的詳細描述，後來確認為巴洛卡。受害人告訴警員，巴洛卡用手電筒指著他的臉，並在他試圖離開時用刀刺傷他。

在調查中，受害者後來確認巴洛卡就是刺傷他的人，阿拉米達縣法官以巴洛卡使用致命武器暴力襲擊受害者為由，簽發逮捕令。

5月16日，一名護林員在米克莊園公園看到巴洛卡，並通知縣警。警員趕到現場後在鄰近住宅的柵欄後發現他。巴洛卡身上穿著行凶當天穿的衣服，還戴著手套、滑雪面罩和手電筒。

縣警說，調查人員向阿拉米達縣地檢長辦公室提交巴洛卡的案件，但檢察官拒絕對他的暴力襲擊行為提出指控。還好，巴洛卡有大量犯罪前科，且 調查人員了解到巴洛卡因與毒品 有關的犯罪正在接受聯邦緩刑，於是向巴洛卡的聯邦緩刑監督官報告此次刺人事件。該緩刑監督官遂以違反聯邦緩刑規定為由，申請逮捕令。5月30日，美國法警找到巴洛卡，順利將其收押。他們搜查了巴洛卡的住所，發現了其他違規行為。

縣警表示，感謝海沃地區休閒和公園管理區的合作夥伴、感謝美國緩刑辦公室和美國法警局將巴洛卡從阿縣的街頭帶走。