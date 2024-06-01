澳門代表團訪舊金山 推薦人才引進計畫

多所澳門當地大學的負責人、企業代表和人才引進計畫的實踐者進行了宣講，並與灣區當地華人進行交流溝通。（記者王子涵／攝影）

澳門 社會文化司司長歐陽瑜率代表團5月30日晚間為推薦人才引進計畫，在中半島萬豪酒店召開會議，多位華埠 僑領及青年代表參與。

歐陽瑜表示，澳門特區政府實行「1+4」適度多元發展策略，包括打造成「演藝之都」、「體育之城」的政策目標，吸引更多優秀國際人才來澳，參與澳門經濟適度多元發展。

澳門人才發展委員會秘書長周昶行表示，澳門多年來以賭博業著名，但近年來特區政府大力發展了如大健康產業、高新技術產業、現代金融產業和文化體育產業，以此讓澳門經濟多元化發展。

根據介紹，此次人才引進分為高端人才、優秀人才和高級專業人才，透過年齡、語文能力、資歷成就三大評分標準，判定是否符合標準。總分為300分，年齡一項最多獲20分、語文能力20分、資歷成就260分。

香港 特區的人才引進計畫此前曾在中國大陸引發熱潮，但申請人若想得到香港戶籍，則必須滿足在香港一定的居住工作時間、以及收入標準，澳門此次推出的計畫與香港十分類似，但門檻會低一些。

周昶行表示，面向不同領域的優秀人才確實有門檻限制，如年薪、畢業院校排名、資歷獎項等。若申請者沒有完全達標，仍可申請來澳發展。政府會有專門的監督審核小組，申請人在澳的發展達到預期，仍可以續約人才引進計畫，得到相應的補助和福祉。