舊金山壽司哪裡便宜又好吃? 10名廚分享最愛

十位舊金山頂級廚師介紹他們去哪裡吃便宜、快捷、令人滿意的壽司。（取材自Pexels）

舊金山 標準報（San Francisco Standard）報導，以餐飲業為生的人也可以有他們自己偏愛的一個輕鬆、實惠的壽司之夜去處。十位舊金山頂級廚師介紹了他們去哪裡吃便宜、快捷、令人滿意的壽司。

Popi's Oysterette的Melissa Perfit最喜歡的壽司店是Ace Wasabi，位於Marina的Steiner街3339號。「Ace Wasabi是一個派對場所。調酒師在吧檯為每個人倒酒，大家總是玩得很開心。他們有一種辣味毛豆，非常好吃，而且他們不提供普通的麵包卷，而是提供手卷。」

State Bird Provisions的Nicole Krasinski最喜歡Nijiya Market，位於Post街1737號， Japantown。「這家日本 雜貨店有很大一部分壽司，可以吃加州 卷、醃青花魚。我還經常買烏梅飯糰。這真是一種特別的舊金山體驗。」

Pasta Supply Co.的Anthony Strong最喜歡Sasa Japanese，位於Peace Plaza 22號Suite 530，Japantown。「Sasa做的四塊toro非常棒。此外，還要一份鰻魚蒲燒–烤鰻魚配米飯，外加茶碗壽司和味噌湯。」

Trick Dog的Josh Harris最喜歡Kibatsu，位於Haight街400號，Lower Haight。「這裡的氛圍很好，就像一個酷酷的、城市與日本鄉村小屋的結合體。此外，這裡的陶瓷也非常漂亮，每次都有不同的餐具。」

Damn Fine Pizza的Laura Seymour最喜歡Shoshin Sushi，位於Clement街2450號，Outer Richmond。「在這家小店你一定會想嘗嘗醍醐射手，一種鵪鶉蛋配松露醬和小黃魚，絕對讓人欲罷不能。這是我在任何一家壽司店吃過的最美味的壽司。」

Dalida的Laura Ozyilmaz最喜歡Ariake，位於Geary大道5041號，Inner Richmond。「我們最喜歡49號卷，這是用三文魚、檸檬片和紫蘇做成的卷，還有用天婦羅紫蘇、金槍魚韃靼和海藻做成的Firecracker開胃菜。」

Lazy Bear的David Barzelay最喜歡Ebisu，位於9thAve.1283號，InnerSunset。「我覺得這家經典壽司店非常樸實、隨意、實惠。」

20 Spot的Alejandro Rodriguez最喜歡Saru SushiBar，位於24th街3856號，Noe Valley。「我喜歡在炸紫菜上放切碎的金槍魚和一點牛油果。我也喜歡油性魚。他們總是有很多不同的鯖魚。」

Earlyto Rise的Andrew McCormack最喜愛Tekka，位於Balboa街537號，Inner Richmond。「Tekka是一家私密的壽司店，只有10到12個座位，他們的燒烤鰻魚飯是我的最愛。我喜歡各種清酒，從泥土味的到果味的吟釀酒。」

A16的Shelley Lindgren最喜歡Kabuto，位於Geary大道5121號，Inner Richmond。「我喜歡鯖魚切片，太好吃了。餃子表明壽司店裡的所有東西都是手工製作的。韃靼鮪魚配油炸紫蘇和牛油果也很不錯。」