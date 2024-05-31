10年內首座100%可負擔房 金山列治文區將落成

一棟7層包含98個住宅單元，面向長者、老兵和弱勢群體的可負擔房將首次打破列治文區無可負擔屋開發的窘境。（TNDC提供）

舊金山 寸土寸金的地價以及不斷上漲的建造成本，導致該市住房項目推進緩慢。以華人為主導的列治文區（Richmond District）長期以來受到忽視，這區域近10年來沒有新的100%可負擔房被建設；而一棟7層包含98個住宅單元，面向長者、老兵和弱勢群體的可負擔房將首次打破這一尷尬局面。

列治文區40%為華裔居民，其中20%為65歲以上的老年人，租客比例超過60%，新的可負擔房位於Geary街4200號，由田德隆社區發展公司（TNDC）將負責建造和管理。

建築底層將被設計為向住戶提供基礎服務，頂層設計為城市農場，為租戶提供新鮮的農產品、室外景觀空間和帶暖氣的廚房等，建築預計在明年初完工。

TNDC聯合執行長勒芒（Katie LeMans）表示，在舊金山建造房屋的最大困難就是高昂的成本和地價，由於面向的是低收入 家庭和長者，所以項目需要依賴公共撥款。她感謝市議員陳詩敏（Connie Chan）辦公室，以及社區合作夥伴的幫助，促成這一項目落成，不僅提供長者和低收入家庭更好的居住空間，更擁有生活上的支持。

根據TNDC的聲明，其撥款來源包括市府、州府、聯邦、聯邦借貸銀行和私人銀行的借貸。

TNDC在設計過程中，特意考慮長者的實際需求，打造更便捷的生活空間。TNDC高級項目經理馬純玉（Colleen Ma）表示，如公共空間隨處安置的扶手、輕重量的門窗、輪椅存儲空間，ADA衛生間等。「入住的居民擁有自主生活的能力，其設計是方便當他們年齡增長，身體不便時依然保持方便的生活質量。」

申請的條件被限定在62歲以上，其中65個單元將以抽籤的形式分配給申請者，20個單元將給予無家可歸的長者，12個單元面向無家可歸的老兵長者。65套抽籤分配單元中，有四分之一將分配給第一區的本地申請者。房租範圍根據單元大小為300元至1300元不等。

陳詩敏表示，感激社區的支持和團結。「解決遊民 問題的最好方法就是從一開始避免無家可歸，這使得該項目對列治文區尤為重要。」

她表示，其辦公室正在與更多社區夥伴合作，包括與安老處將一處廢棄建築轉變為「成龍中心」（Jackie Chan Center）。