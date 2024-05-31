10年內首座100%可負擔房 金山列治文區將落成
舊金山寸土寸金的地價以及不斷上漲的建造成本，導致該市住房項目推進緩慢。以華人為主導的列治文區（Richmond District）長期以來受到忽視，這區域近10年來沒有新的100%可負擔房被建設；而一棟7層包含98個住宅單元，面向長者、老兵和弱勢群體的可負擔房將首次打破這一尷尬局面。
列治文區40%為華裔居民，其中20%為65歲以上的老年人，租客比例超過60%，新的可負擔房位於Geary街4200號，由田德隆社區發展公司（TNDC）將負責建造和管理。
建築底層將被設計為向住戶提供基礎服務，頂層設計為城市農場，為租戶提供新鮮的農產品、室外景觀空間和帶暖氣的廚房等，建築預計在明年初完工。
TNDC聯合執行長勒芒（Katie LeMans）表示，在舊金山建造房屋的最大困難就是高昂的成本和地價，由於面向的是低收入家庭和長者，所以項目需要依賴公共撥款。她感謝市議員陳詩敏（Connie Chan）辦公室，以及社區合作夥伴的幫助，促成這一項目落成，不僅提供長者和低收入家庭更好的居住空間，更擁有生活上的支持。
根據TNDC的聲明，其撥款來源包括市府、州府、聯邦、聯邦借貸銀行和私人銀行的借貸。
TNDC在設計過程中，特意考慮長者的實際需求，打造更便捷的生活空間。TNDC高級項目經理馬純玉（Colleen Ma）表示，如公共空間隨處安置的扶手、輕重量的門窗、輪椅存儲空間，ADA衛生間等。「入住的居民擁有自主生活的能力，其設計是方便當他們年齡增長，身體不便時依然保持方便的生活質量。」
申請的條件被限定在62歲以上，其中65個單元將以抽籤的形式分配給申請者，20個單元將給予無家可歸的長者，12個單元面向無家可歸的老兵長者。65套抽籤分配單元中，有四分之一將分配給第一區的本地申請者。房租範圍根據單元大小為300元至1300元不等。
陳詩敏表示，感激社區的支持和團結。「解決遊民問題的最好方法就是從一開始避免無家可歸，這使得該項目對列治文區尤為重要。」
她表示，其辦公室正在與更多社區夥伴合作，包括與安老處將一處廢棄建築轉變為「成龍中心」（Jackie Chan Center）。
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