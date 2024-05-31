我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼蘇達州槍擊案3死多傷 警察中彈身亡、槍手遭擊斃

NBA／唐西奇、厄文狂轟76分 獨行俠隔12年重返總冠軍賽

10年內首座100%可負擔房 金山列治文區將落成

記者王子涵╱舊金山報導
一棟7層包含98個住宅單元，面向長者、老兵和弱勢群體的可負擔房將首次打破列治文區無可負擔屋開發的窘境。（TNDC提供）
一棟7層包含98個住宅單元，面向長者、老兵和弱勢群體的可負擔房將首次打破列治文區無可負擔屋開發的窘境。（TNDC提供）

舊金山寸土寸金的地價以及不斷上漲的建造成本，導致該市住房項目推進緩慢。以華人為主導的列治文區（Richmond District）長期以來受到忽視，這區域近10年來沒有新的100%可負擔房被建設；而一棟7層包含98個住宅單元，面向長者、老兵和弱勢群體的可負擔房將首次打破這一尷尬局面。

列治文區40%為華裔居民，其中20%為65歲以上的老年人，租客比例超過60%，新的可負擔房位於Geary街4200號，由田德隆社區發展公司（TNDC）將負責建造和管理。

建築底層將被設計為向住戶提供基礎服務，頂層設計為城市農場，為租戶提供新鮮的農產品、室外景觀空間和帶暖氣的廚房等，建築預計在明年初完工。

TNDC聯合執行長勒芒（Katie LeMans）表示，在舊金山建造房屋的最大困難就是高昂的成本和地價，由於面向的是低收入家庭和長者，所以項目需要依賴公共撥款。她感謝市議員陳詩敏（Connie Chan）辦公室，以及社區合作夥伴的幫助，促成這一項目落成，不僅提供長者和低收入家庭更好的居住空間，更擁有生活上的支持。

根據TNDC的聲明，其撥款來源包括市府、州府、聯邦、聯邦借貸銀行和私人銀行的借貸。

TNDC在設計過程中，特意考慮長者的實際需求，打造更便捷的生活空間。TNDC高級項目經理馬純玉（Colleen Ma）表示，如公共空間隨處安置的扶手、輕重量的門窗、輪椅存儲空間，ADA衛生間等。「入住的居民擁有自主生活的能力，其設計是方便當他們年齡增長，身體不便時依然保持方便的生活質量。」

申請的條件被限定在62歲以上，其中65個單元將以抽籤的形式分配給申請者，20個單元將給予無家可歸的長者，12個單元面向無家可歸的老兵長者。65套抽籤分配單元中，有四分之一將分配給第一區的本地申請者。房租範圍根據單元大小為300元至1300元不等。

陳詩敏表示，感激社區的支持和團結。「解決遊民問題的最好方法就是從一開始避免無家可歸，這使得該項目對列治文區尤為重要。」

她表示，其辦公室正在與更多社區夥伴合作，包括與安老處將一處廢棄建築轉變為「成龍中心」（Jackie Chan Center）。

一棟7層包含98個住宅單元，面向長者、老兵和弱勢群體的可負擔房將首次打破列治文區...
一棟7層包含98個住宅單元，面向長者、老兵和弱勢群體的可負擔房將首次打破列治文區無可負擔屋開發的窘境。（記者王子涵╱攝影）

低收入 舊金山 遊民

上一則

知音合唱團 6/1舉辦中國民歌合唱藝術作品薈萃

下一則

加州今年第一場熱浪 下周來襲

延伸閱讀

舊金山市議員潘正義 促SFHA兌現「東廣場」改建承諾

舊金山市議員潘正義 促SFHA兌現「東廣場」改建承諾
汙水排放惹議 舊金山告環保署 聯邦最高法院受理

汙水排放惹議 舊金山告環保署 聯邦最高法院受理
華埠商戶：金山為橋梁 帶動美旅遊發展

華埠商戶：金山為橋梁 帶動美旅遊發展
金山市府加大打擊毒品清理街道 無家者轉進社區和景點

金山市府加大打擊毒品清理街道 無家者轉進社區和景點
金山警突襲田德隆 1天抓60人、半磅毒品

金山警突襲田德隆 1天抓60人、半磅毒品

熱門新聞

超過 160 萬人可從蘋果公司3,500 萬美元的iPhone 和解協議中獲得現金。（電視新聞截圖）

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

2024-05-29 16:01
Charlotte Russ的孩子在海灘上撿了72個蛤蜊。(翻攝ABC30 Action News YouTube )

這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬

2024-05-23 22:55
一些華人團購的櫻桃個頭過小的，破皮裂開的，甚至雙胞胎畸形果很多。（受訪者提供）

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

2024-05-29 15:33
5月27日購房網站信息顯示，矽谷工程師殺妻案涉嫌人陳立人的凶宅已進入交易流程。（記者徐蓓蓓／翻攝）

矽谷工程師殺妻凶宅 上市9天售出 買家加價了20萬元

2024-05-29 02:20
Redfin房地產網站在官網上公開案發屋的屋內陳設，屋內乾淨明亮。（截圖自Redfin）

矽谷工程師殺妻案凶宅 開價212萬 7天出價截止

2024-05-25 14:40
輝達創辦人黃仁勳首度站上大聯盟開球，一球直接落入捕手手套中。（主辦單位提供）

黃仁勳大聯盟開球後秒回台北 網友驚矽谷任意門出現了

2024-05-26 17:16

超人氣

更多 >
科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

聰明旅客搭郵輪 會做這4件事
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針
好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了