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舊金山、深圳 簽友好交流合作備忘錄

記者劉先進╱舊金山報導
深圳市與舊金山市政府簽署友好交流合作備忘錄。（取自中國駐舊金山總領館微信）
深圳市與舊金山市政府簽署友好交流合作備忘錄。（取自中國駐舊金山總領館微信）

深圳市與舊金山市政府日前簽署友好交流合作備忘錄。中國駐舊金山總領事張建敏，中國人民對外友好協會會長楊萬明、舊金山市市長布里德、深圳市常務副市長陶永欣出席並致辭；舊金山市行政官朱嘉文等政、商、僑界代表出席。

布里德表示，舊金山市是面向亞太的門戶，也是世界人工智慧之都，與深圳市有很多共同之處，在科技創新、經貿、中小企業等領域合作潛力很大。舊金山期待與深圳一道努力，不斷深化友好交流與經貿合作。

楊萬明表示，中美建交以來，已建立50對友好省州和235對友好城市。布里德市長4月成功訪華，助推雙邊合作不斷深化。金山市已成為中美地方合作的成功典範，金山與深圳的友好合作進展迅速，期待中美地方友好持續蓬勃發展。

張建敏表示，中國國家主席習近平在舊金山發表演講時指出，中美關係活力在地方。舊金山與深圳都是開放包容的城市，各領域合作前景廣闊，簽署合作備忘錄將成為舊金山對華地方合作新的里程碑，也將為中美關係注入更多活力。

陶永欣表示，深圳與舊金山僅一個多月就完成合作備忘錄簽署，充分體現雙方的合作誠意與工作效率。本次簽署是落實兩國元首會晤成果、將「舊金山願景」轉為實景的具體舉措，也將開啟兩座城市合作的新篇章，期待在經貿、青年、人文、科技、綠色等領域不斷深化合作。

舊金山 習近平 人工智慧

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