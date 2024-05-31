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接替蘇勵妍 陳懋華有望任交通局委員

記者王子涵／舊金山報導
陳懋華被市長提名為交通委員，接替蘇勵妍。(取自陳懋華競選網站）
陳懋華被市長提名為交通委員，接替蘇勵妍。(取自陳懋華競選網站）

舊金山市長布里德（London Breed）30日提名華裔陳懋華（Mike Chen）為市交通局委員，以接替近日被任命為規畫委員的蘇勵妍（Lydia So），這項任命需要獲得市議會的批准。

陳懋華33歲，出生於俄亥俄州，畢業於賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）數學專業，曾在Meta、Coda等互聯網公司任職數據工程師。在舊金山居住近10年的時間中，他積極倡導住房、安全街道、共享騎行和小商業等議題。

布里德表示，陳懋華對舊金山所面臨的交通挑戰和機遇，都有著深刻的理解。憑藉他對安全、高效和可持續交通的承諾，相信他將服務於市交通局，繼續建設一個為所有舊金山人服務的交通系統。

陳懋華表示，很榮幸能夠被市長提名。「交通與公眾健康、生活質量、經濟發展以及地球生態息息相關。我很高興能夠貢獻自己的力量和才能。」

陳懋華曾在四年前競選舊金山民主黨中央委員會（DCCC），但遺憾落選。今年3月的選舉中，他再次競選並成功入選，目前擔任內部運營主任。

市長的聲明提及陳懋華經常乘坐1號、38號和49號公車，並騎行電動單車和共享單車通勤。

陳懋華不僅將成為交通委員會中唯一的華裔委員，還將成為唯一的同性戀委員，代表LGBTQ+社區。

參議員威善高表示，公共交通系統面臨的巨大挑戰需要最優秀的公務員，而陳懋華就是其中的佼佼者。

規畫委員蘇勵也表示，陳懋華的加入將帶來寶貴的經驗，很高興交通委員會將繼續擁有來自華裔社區的代表。

舊金山 華裔 俄亥俄州

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