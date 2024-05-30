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洗牙檢查 牙醫一說須深度治療 一說僅正常清潔 灣區男煩惱

記者徐蓓蓓／聖河西報導
牙醫診斷差異大讓人煩惱。（Quang Tri NGUYEN/ Unsplash)
牙醫診斷差異大讓人煩惱。（Quang Tri NGUYEN/ Unsplash)

美國一般的企業在健康保險之外都會提供牙科保險的選項，利用保險定期檢查和洗牙是很方便的事。牙醫的資質一般也都是公開信息，可以查詢到。但即便如此，就醫過程中也會有意想不到的煩惱。

南灣的熊先生近來前往牙科診所洗牙，並做定期檢查。工作繁忙的他即使洗牙期間也電話不斷。好在這間新開不久的牙科診所環境舒適優雅，醫護人員態度良好。在熊先生不得不接聽電話的時候，也耐心等候，讓他備感親切。

按照慣例，拍完全口牙齒的X光片和由洗牙師洗牙完畢後，一位年輕的牙醫仔細檢查了熊先生的牙齒。牙醫告訴熊先生，他的牙際線後退，有一顆已經達到指數6，裡面有藏污納垢的口袋型縫隙，需要深度清潔。另外還有六、七顆牙齒需要修補。此外由於有磨牙狀況，最好定製護齒套，晚上睡覺的時候配戴。

牙醫的診斷讓熊先生吃驚不小。他雖然知道自己有蛀牙，但沒有想到有這麼多。原本以為洗牙可以完成的清潔，居然也需要額外的流程。況且他以前有補牙失敗的經歷，一下子要補這麼多牙，心裡上也接受不了。

和牙醫溝通了自己的顧慮後，商議是否可以慢慢來。牙醫同意可以先補一兩顆牙開始，但也明確告訴熊先生，已經做出診斷，就要完成相應治療，否則以後常規的洗牙檢查流程也無法進行。

熊先生也同意既然牙齒有問題就應該治療，不然問題愈加嚴重反而不好。但是想到這麼多治療的項目，也是非常緊張。思來想去，最後專程驅車前往搬家前一直看診的一位牙醫處，尋求意見。如果意見一致，自己也只能克服心裡障礙完成治療了。

誰知這位牙醫檢查下來，認為熊先生只有一顆牙需要修補。熊先生以為自己聽錯了，再次確認。這位牙醫又看了一遍，很肯定地說是。還說雖然有一些牙齒也有著色，但並沒有蛀掉。熊先生又詢問牙齒需要深度清潔的事，特別指出有一顆已經被診斷為6了。這位牙醫卻說並沒有超過3和4的牙齒。這樣的情況即使申請深度清潔，保險公司也不會批。

兩位牙醫的診斷差別這麼大，讓熊先生也不知所措。 雖然他不喜歡過度治療，但也認為自己有些牙齒需要更多清潔。但這位牙醫的說法，又讓他擔心自己想多了。本來覺得自己的一口牙都要不保，現在二次診斷過後，又自我感覺牙齒非常健康。

然而下一次看牙，去哪裡才好呢？

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