我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

漢堡賣太貴？ 麥當勞總裁公開信破謠言：沒漲那麼誇張

啃咬、偷衝浪板 聞名國際 聖他克魯茲841號水獺 再度現蹤

編譯組／綜合報導
因啃咬和偷衝浪板國際聞名的聖他克魯茲海獺消失多月後在周日再度現蹤。（電視新聞截圖）
因啃咬和偷衝浪板國際聞名的聖他克魯茲海獺消失多月後在周日再度現蹤。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，因啃咬和 「偷竊 」衝浪板而在國際上聲名鵲起的聖他克魯茲海獺（sea otter），繼在去年秋天產下幼崽後失蹤。但現在據野生動物官員和幫助它成名的攝影師稱又回來了。

據各種社交媒體帖子稱，在國殤日（Memorial Day）周末，人們在聖他克魯茲West Cliff Drive路附近的標誌性衝浪地點 Steamer Lane 發現了海獺 841（因其標籤上的數字而得名）。

隨後，經常在 X（以前稱為 Twitter）、Instagram 和其他社交媒體上以 Native Santa Cruz 為名發帖的當地攝影師伍德沃德（Mark Woodward）在周日（26日）發現了它。拍下的照片清楚地顯示了它左後蹼上的淺藍色標籤，這是它在蒙特瑞灣水族館（Monterey Bay Aquarium）被圈養時貼上的。在那裡，它由母親撫養長大，在被放歸野外之前很少與人接觸。

伍德沃德最初拍攝的照片傳遍了全世界，然後事情開始失控。來自灣區和其他地區的人們開始出現在聖他克魯茲，租用槳板和皮划艇，試圖發現 841。人們經常划到水獺生活的海藻床，打擾它們。

法律規定，人類必須與包括水獺在內的海洋哺乳動物保持至少60呎的距離，因為水獺也是受保護的瀕危物種，但人們往往就在幾英呎之內。伍德沃德說，水獺經常爬上衝浪板。衝浪者隨後放棄衝浪板，與水獺保持距離，這也是魚類和野生動物官員的建議。

他說，841號水獺不會以傳統方式 「偷 」衝浪板，不會展示武器甚至牙齒。但有時會氣勢洶洶地咬下衝浪板，還經常爬上衝浪板，像海洋哺乳動物海盜一樣霸占船隻。

海獺通常避免與人類接觸，接近人類是異常行為的表現。如果海獺靠近皮艇、槳板、衝浪板或船隻，人們應立即遠離，並克制觸摸、撫摸或餵食海獺或拍照的衝動。

用手或槳拍打水面可以阻止海獺登上您的衝浪板，用手敲打船隻或向海獺潑水也可以阻止海獺登上您的衝浪板。

如果海獺登上了您的衝浪板，野生動物官員建議，搖晃船隻使其不穩定，並用槳或其他物體輕輕地拍打海獺，但不要傷害海獺。不要試圖觸摸或撫摸海獺，也不要停下來拍照。

伍德沃德指出海獺可能並不像它們看起來那麼溫順，包括841。它有時會對試圖取回衝浪板或靠得太近的衝浪者和皮划艇運動員採取攻擊性行為，促使野生動物官員去年在海灘張貼了警告海報。

克魯茲 灣區

上一則

BART南延最後一段 盼聯邦撥款 最快2037年通車

下一則

洗牙檢查 牙醫一說須深度治療 一說僅正常清潔 灣區男煩惱

延伸閱讀

華府年底再迎2隻大熊貓 美香、添添孫子回來了

華府年底再迎2隻大熊貓 美香、添添孫子回來了
要求特赦親巴抗議者 加大雇員擴大罷工

要求特赦親巴抗議者 加大雇員擴大罷工
2年投訴3400宗 港8•1起禁餵野鴿 可罰1.2萬美元囚1年

2年投訴3400宗 港8•1起禁餵野鴿 可罰1.2萬美元囚1年
四川此地1天出現2猛獸 「倒楣熊」掉垃圾坑 「豹警官」也來了

四川此地1天出現2猛獸 「倒楣熊」掉垃圾坑 「豹警官」也來了
抗議親巴處理不當 聖他克魯茲加大罷工

抗議親巴處理不當 聖他克魯茲加大罷工

熱門新聞

Charlotte Russ的孩子在海灘上撿了72個蛤蜊。(翻攝ABC30 Action News YouTube )

這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬

2024-05-23 22:55
5月27日購房網站信息顯示，矽谷工程師殺妻案涉嫌人陳立人的凶宅已進入交易流程。（記者徐蓓蓓／翻攝）

矽谷工程師殺妻凶宅 上市9天售出 買家加價了20萬元

2024-05-29 02:20
超過 160 萬人可從蘋果公司3,500 萬美元的iPhone 和解協議中獲得現金。（電視新聞截圖）

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

2024-05-29 16:01
Redfin房地產網站在官網上公開案發屋的屋內陳設，屋內乾淨明亮。（截圖自Redfin）

矽谷工程師殺妻案凶宅 開價212萬 7天出價截止

2024-05-25 14:40
輝達創辦人黃仁勳首度站上大聯盟開球，一球直接落入捕手手套中。（主辦單位提供）

黃仁勳大聯盟開球後秒回台北 網友驚矽谷任意門出現了

2024-05-26 17:16
一些華人團購的櫻桃個頭過小的，破皮裂開的，甚至雙胞胎畸形果很多。（受訪者提供）

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

2024-05-29 15:33

超人氣

更多 >
四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了
搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？

搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？
3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上

3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上
快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元
吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣