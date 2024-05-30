啃咬、偷衝浪板 聞名國際 聖他克魯茲841號水獺 再度現蹤

因啃咬和偷衝浪板國際聞名的聖他克魯茲海獺消失多月後在周日再度現蹤。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，因啃咬和 「偷竊 」衝浪板而在國際上聲名鵲起的聖他克魯茲 海獺（sea otter），繼在去年秋天產下幼崽後失蹤。但現在據野生動物官員和幫助它成名的攝影師稱又回來了。

據各種社交媒體帖子稱，在國殤日（Memorial Day）周末，人們在聖他克魯茲West Cliff Drive路附近的標誌性衝浪地點 Steamer Lane 發現了海獺 841（因其標籤上的數字而得名）。

隨後，經常在 X（以前稱為 Twitter）、Instagram 和其他社交媒體上以 Native Santa Cruz 為名發帖的當地攝影師伍德沃德（Mark Woodward）在周日（26日）發現了它。拍下的照片清楚地顯示了它左後蹼上的淺藍色標籤，這是它在蒙特瑞灣水族館（Monterey Bay Aquarium）被圈養時貼上的。在那裡，它由母親撫養長大，在被放歸野外之前很少與人接觸。

伍德沃德最初拍攝的照片傳遍了全世界，然後事情開始失控。來自灣區 和其他地區的人們開始出現在聖他克魯茲，租用槳板和皮划艇，試圖發現 841。人們經常划到水獺生活的海藻床，打擾它們。

法律規定，人類必須與包括水獺在內的海洋哺乳動物保持至少60呎的距離，因為水獺也是受保護的瀕危物種，但人們往往就在幾英呎之內。伍德沃德說，水獺經常爬上衝浪板。衝浪者隨後放棄衝浪板，與水獺保持距離，這也是魚類和野生動物官員的建議。

他說，841號水獺不會以傳統方式 「偷 」衝浪板，不會展示武器甚至牙齒。但有時會氣勢洶洶地咬下衝浪板，還經常爬上衝浪板，像海洋哺乳動物海盜一樣霸占船隻。

海獺通常避免與人類接觸，接近人類是異常行為的表現。如果海獺靠近皮艇、槳板、衝浪板或船隻，人們應立即遠離，並克制觸摸、撫摸或餵食海獺或拍照的衝動。

用手或槳拍打水面可以阻止海獺登上您的衝浪板，用手敲打船隻或向海獺潑水也可以阻止海獺登上您的衝浪板。

如果海獺登上了您的衝浪板，野生動物官員建議，搖晃船隻使其不穩定，並用槳或其他物體輕輕地拍打海獺，但不要傷害海獺。不要試圖觸摸或撫摸海獺，也不要停下來拍照。

伍德沃德指出海獺可能並不像它們看起來那麼溫順，包括841。它有時會對試圖取回衝浪板或靠得太近的衝浪者和皮划艇運動員採取攻擊性行為，促使野生動物官員去年在海灘張貼了警告海報。