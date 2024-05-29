解決住房危機 柏克萊明年起住宅後院小屋可出售

2024年有多項針對ADU的新規生效。（本報資料照片）

舊金山紀事報報導，柏克萊 居民明年起可開始出售將其附屬住宅單位（ADU）做為共管公寓出售，該市市議會成為加州 首批接受這項變革的城市之一。

由民主黨州議員丁右立（Phil Ting）撰寫的Assembly Bill 1033法案於今年年初生效，允許柏克萊居民將ADU以公寓形式出售。柏克萊市議會上周指示市政人員，起草一項授權銷售的條例，指出了在灣區這個最昂貴的市場中更易獲得可負擔房屋所有權的需求。

灣區委員會（Bay Area Council，一個由企業支持的倡導團體）公共政策副總裁米蘭特（Louis Mirante）表示，柏克萊應是加州第一個選擇加入AB1033的城市，聖荷西 市也在考慮實施該法案；聖荷西市議會在去年12月要求相關官員提出加入AB1033的選項，他們並計劃在今年6月提出建議。

丁右立表示，這是一個讓人們得以相對可負擔的價格購買第一間房屋，實現加州夢想的絕佳機會。

領導柏克萊市推動採用AB1033的市議員柯蕯爾瓦尼（Rashi Kesarwani）表示，合法化ADU銷售的法令預計在「一年內」提交到市議會。她設想老師和醫療工作者將能在柏克萊購買500平方呎的房屋。而根據房地產經紀網站Zillow的數據，柏克萊的典型房屋價值接近150萬元，父母可以將轉換成共管公寓的ADU，過戶給成年子女，使他們能夠積累資產。

柯薩爾瓦尼指出，目前還不清楚會有多少居民會利用AB1033；儘管加州立法者多年來一直推動ADU，並將之視為解決該州住房危機的其中一個解決方案，但即使城市實施了新法，低收入和中等收入的房主也未必都能負擔得起建造ADU的費用。此外，AB1033還要求屬於現有業主協會的房主，在將ADU轉換為共管公寓之前，必須獲得協會的許可。

根據加州住房和社區發展部的數據，2019年到2023年間，柏克萊建造了約410個ADU，包括去年新建的90個；而聖荷西自2019年以來建造了約1,310個ADU，其中2023年建造了330個。根據州住房部門的數據，加州ADU建設量正在急劇增加，每５棟新建房屋中就有1棟是ADU，立法者也透過法律使建造這類建築更加容易。

California YIMBY（Yes In MY Backyard）傳播主任路易斯（Matthew Lewis）表示，即使那些反對其他開發（例如雙拼房）的社區中，房主通常也非常支持ADU；他指出，ADU帶來一種文化和心態的轉變，為一個社區增加更多房屋，實際上是完全無害的。他補充說，就在四、五年前，柏克萊在這方面並不出色，建造ADU幾乎是不可能的。

路易斯強調，雖然ADU增加了待售住房的庫存，但並非解決住房危機的「萬靈藥」；不過，ADU的增多，開始讓房主們認識到有更多鄰居並不是壞事。