屋崙阿縣體育場耗資50億開發 盼職業球隊落戶

屋崙-阿拉米達縣體育場本來擁有三大職業球隊，但相繼離開。圖為運動家職棒隊的比賽現場。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市決定，將屋崙-阿拉米達縣體育場（Oakland-Alameda County Coliseum）的一半場地，以至少1.05億美元的價格，出售給私人發展商非裔 體育娛樂集團，曾有三大職業球隊的體育場後續開發引人注目。非裔體育娛樂集團已提出計畫，將建造一個耗資50億美元的大型項目，其中包括住房、餐廳和新的會議中心，並表示有興趣吸引職業足球 、女子籃球和美式足球NFL擴軍球隊落戶。

屋崙-阿拉米達縣體育場本來坐擁三大職業球隊，卻相繼離開。金州勇士搬到舊金山大通中心，突襲者美式足球隊（Raiders）和運動家職棒隊（A's）共用場地，前者已遠走拉斯維加斯，後者也要搬去賭城，在球場2028年完工前，下個賽季將赴沙加緬度打球。如何開發體育場，可謂萬眾矚目。

屋崙和阿縣原本各擁有一半股份。阿縣在2019年以8500萬美元的價格，將股份出售給運動家，但交易還未塵埃落定，加州非營利組織更好環境社區（Communities for a Better Environment）聲稱，縣政府和運動家方面在銷售協議中，忽視加州強制性的剩餘土地法案，於是發起訴訟，正等待9月開庭判決。非裔體育娛樂集團也在協商從運動家手中購買這一半股份進行開發。

該集團已提出計畫，在體育場建造一個耗資50億元的大型項目，其中包括住房、餐廳和新的會議中心，希望吸引職業足球、女子籃球和NFL擴軍球隊前來屋崙；並設想在體育場周圍建造一排酒店和餐廳，開發住房、零售和其他用途，類似於洛杉磯 Crypto.com 體育館附近的綜合體L.A. Live。

集團創始人博比特（Ray Bobbitt）說，當他們準備開始收購開發的過程時，是帶著體育理念來操作，但很快意識到，開發的首要任務是為了振興社區。希望一至三個職業球隊來代替目前的空缺，「得到另一個球隊來經營，我們持開放態度」。

博比特說，該集團與本地足球俱樂部草根體育「Oakland Roots Sports Club」簽訂了球場使用協議；也與先鋒棒球聯盟（ Pioneer Baseball League）的屋崙球手隊（Oakland Ballers）關係不錯。集團還正在與板球大聯盟合作。雖然金州勇士隊離開，但原球館又增加41場比賽，度過了有史以來最好的兩年，打破場館的上座率和收入記錄。「所以這不是球隊不贏球的問題。人們希望到現場來娛樂。這裡有更多的迪士尼冰上表演，更多的席琳狄翁(Celine Dion)和貝克（Anita Baker）類似音樂會，都證明了這一點」。