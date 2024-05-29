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屋崙45據點 將提供兒童免費午餐

記者劉先進／屋崙報導
屋崙市府28日表示，夏季食品服務計畫即日啟動，包括信仰組織和社區組織在內的超過45個青少年服務點，將提供免費午餐，大多數服務點還提供小吃。（取自市府網站）
屋崙市府28日表示，夏季食品服務計畫即日啟動，包括信仰組織和社區組織在內的超過45個青少年服務點，將提供免費午餐，大多數服務點還提供小吃。（取自市府網站）

屋崙市府28日表示，夏季食品服務計畫即日啟動，包括信仰組織和社區組織在內的超過45個青少年服務點，將提供免費午餐，大多數服務點還提供小吃。雖然大多數服務點向所有人開放，但也有少數服務點只向在校兒童提供午餐。

隨著學年即將結束，屋崙重申其承諾，即確保社區的所有兒童都能獲得營養餐。在這一學年中，約有3萬3000名兒童依靠學校提供的免費或減價餐（即為符合資格的貧困家庭孩子，提供聯邦政府可報銷的餐食或零食）。為了繼續支持年輕居民，屋崙的夏季食品服務計畫將在整個夏季彌合膳食缺口，以提供免費午餐。該計畫面向所有18歲及以下的兒童以及在學校註冊的身心障礙成人，以確保暑假期間沒有孩子挨餓。

市府表示，市民可通過智能手機上的應用程式CA Meals for Kids，尋找附近的就餐地點。這款用戶友好型應用程式可讓家庭毫不費力地找到免費食物分發點。有關夏季食品服務計畫供餐點的完整列表，市民訪問網站： https://www.oaklandca.gov/topics/summer-food-service-program。

屋崙 聯邦政府

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