屋崙盼成電影製作中心 活躍經濟

除了縮減開支，優先投資公共安全等事項，屋崙 市府還考慮增加收入。市長盛桃辦公室說，希望試點電影吸引行動（Film Attraction Initiative），爭取讓屋崙成為電影製作中心，利用各種優惠吸引有才華的電影製作人和攝製組，到屋崙拍攝，活躍經濟。

該電影吸引行動認識到電影製作的經濟效益，預算 為該倡議提供資金，以刺激地方收入和創造就業 機會。市長辦公室對本報表示，在屋崙拍攝的電影，將有10%的成本折扣。根據測算，每在地方拍攝花費1元，就會有13.66元在當地消費，促進經濟發展。2018年上映的喜劇電影盲點 (Blindspotting)部分在屋崙拍攝。如果全部在屋崙製作，預計給屋崙帶來8500萬的收入。

市長的擬議預算還包括，為斯考特蘭會議中心（George P. Scotlan Convention Center）的運營公司提供170萬的援助。屋崙市擁有該會議中心，但由萬豪酒店控制的一家公司負責運營，至少從疫情開始以來一直處於虧損狀態。在最壞的預算情況下，該會議中心將被停用，進而導致市中心萬豪酒店關閉，因為該酒店的許多客人都會到該中心參加會議。市政府工作人員表示，這將對市中心其他嚴重依賴該會議中心提供客源的酒店產生負面的連帶影響。