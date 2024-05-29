「救援未到，你就是救援」 急難救助協會6/9開講

北加州僑界急難救助協會庫比蒂諾中心和北加州聖荷西台灣海外僑界急難救助協會將在南灣華僑文教中心舉辦「在救援未到時，你就是救援」實體講座。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加州 僑界急難救助協會庫比蒂諾中心和北加 州聖荷西 台灣海外僑界急難救助協會，28日聯合舉行記者會，預告6月9日（周日）將在南灣華僑文教中心舉辦「在救援未到時，你就是救援」實體講座。由「社區急難應變」講師莊明憲和希爾斯堡市市議員吳明芳聯合主講。

講座內容包括災難種類╱實況、與家人如何預備災難處理、災難緊急箱準備及如何急救健康等三大危難應變等。

聖荷西急難救助協會會長李萍萍表示，這次講座會由專業講師現場示範，機會難得。僑務委員李文雄表示：「大家不要以為急難離我們很遠，其實隨時都發生在我們周遭。如果我們都能發揮救人助己的精神，參加講座，增加自己急救方面的知識，對廣大的僑團來講是非常有助益的。」鼓勵大家和親朋好友來聽。

僑務委員李漢文感謝僑教中心莊雅淑主任促成此次聯合講座的舉辦。她表示，全球急難救助中心的宗旨都是一樣的，就是協助從台灣來的背包客、留學生、商人和出差或工作的人員，在僑居地發生急難的狀況下提供援助。北加州因為地域廣大，共有四個急難救助中心。

僑教中心主任莊雅淑表示，兩大僑界急難救助組織一直在僑界協助各種急難救助事宜。這次主要希望能將美國主流社會的急難救助資源納入，因而特意邀請到「社區急難應變」的專任講師莊明憲，希望通過他的分享，可以嫁接主流資源，讓大家了解美國急難救助的管道。