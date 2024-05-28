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新建築天然氣禁令 灣區各縣市紛紛喊停

編譯組／綜合報導
法院拒絕重審柏克萊新建築禁用天然氣設備法令，多個城市跟進暫停天燃氣禁令。(圖取自矽谷潔淨能源組織官網)
法院拒絕重審柏克萊新建築禁用天然氣設備法令，多個城市跟進暫停天燃氣禁令。(圖取自矽谷潔淨能源組織官網)

繼近來的聯邦法院裁決之後，灣區各縣市紛紛推遲在新建築實施天然氣禁令。環保組織擔憂，這項具有爭議的作法，將延後實現關鍵氣候目標。

桑尼維爾市最近暫時中止在新建築中使用天然氣禁令，其於2022年首次實施，以助於在本世紀末將桑尼維爾溫室氣體排放量減少一半。

庫比蒂諾近來也宣布該市將暫停天然氣禁令、直至今年秋天。東灣康曲柯士達縣議會本月稍早同意暫停該縣非建制地區(unincorporated area)的全電力建築要求，以及天然氣禁令。聖馬刁縣與聖路易奧比斯波(San Luis Obispo)最近也暫停天然氣禁令。

這些禁令被暫停，是在今年1月第九法院拒絕重新審理柏克萊在新建築禁用天然氣禁令之後發生。該禁令於2023年4月首次被法院否決。法官小組裁定，基於先前已存在的聯邦能源法規，柏克萊不能禁止天然氣。

柏克萊之後同意撤銷禁令。然而，儘管第九法院裁決並不影響那些已採取基於建築法規、施行天然氣禁令的城市，例如桑尼維爾、巴洛阿圖與山景城，但這些城市仍選擇暫停禁令，以避免可能訴訟或其他法律問題。

2019年，「加州餐館協會」(California Restaurant Association)起訴柏克萊實施天然氣禁令，稱其「通過無視現有烹飪技術的禁令，並且漠視社區中依賴瓦斯設備烹飪的小型商業。」

但是，環保人士認為，全電力建築沒有安裝天然氣或煤氣管道，使用電力作為取暖、烹飪或其他家用電器的唯一能源，將更便宜與節能，對於加州在2045年實現100%零碳能源(zero-carbon energy)目標，相當重要。

「矽谷潔淨能源」(Silicon Valley Clean Energy)機構行銷副主任萊納德(Pamela Leonard)表示，建築電力化是一個巨大機會，有益氣候變遷，因為建造新建築將持續50-100年，不會造成汙染，但也有成本方面問題，費用高於以天然氣為主的建築。

非營利環保組織「賽拉俱樂部」(Sierra Club)節能人員李茲(Dashiell Leeds)表示，使用天然氣家電會導致空氣品質下降，並導致人們接觸氮氧化合物等汙染物質。每一條新安裝天然氣管道、都會對公共衛生造成負擔、氣候環境更糟，能避免建築中天然氣管道與家電的危險，就可讓生活更好。

法院判決後，「矽谷潔淨能源」尋找方法鼓勵民眾環保，也有越來越多屋主與房地產市場開始了解電力建築的好處。

桑尼維爾市府發言人賈內特(Jennifer Garnett)表示，雖然暫停天然氣禁令，市府還有其他方法鼓勵電力基礎建設，包括允許採用全電力設計的住房與商業項目，增加建築面積比例。暫時中止在新建築中使用天然氣禁令，不會對實現氣候行動目標產生負面影響，也將鼓勵採用全電動車。

不過，雖然城市與倡議團體嘗試推動電力使用，但部分商業主表示，更喜歡使用天然氣，用瓦斯煮食、可更方便控制溫度，但已準備維持彈性，電器產品有益環境，但尚須時間適應。

天然氣 柏克萊 加州

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