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產業財務陷困境 灣區共享電動車風潮不再

編譯組╱綜合報導
曾在灣區蔚為風潮的共享電動滑板車近兩年突然減少，報告分析將近期電動滑板車產業下滑、歸因於財務困難與業務改變。(取自電動滑板車Veo臉書)
曾在灣區蔚為風潮的共享電動滑板車近兩年突然減少，報告分析將近期電動滑板車產業下滑、歸因於財務困難與業務改變。(取自電動滑板車Veo臉書)

近年來，共享電動車(shareable electric scooters)在灣區逐漸式微，這個產業出發點原是期望以環保、可負擔方式改變微型交通。

儘管電動滑板車品牌「Lime」、「Bird」等仍持續前進，但有越來越多電動滑板車公司已關閉、宣布破產，甚至直接放棄社區業務，原因未知。

滑板車租賃公司(Rent-a-scooter)將產業下滑歸咎於財務困境，包括先前私募基金過度投資與收入來源減少。隨著電動滑板車企業持續將業務與設備減少，部分通勤者、遊客與居民只能靠自己的交通設備，彌補傳統公共交通方式無法提供的服務空缺。

但目前尚不知，是因為地方政府出於政治動機或經濟條件，無法協助解決複雜的安全與出入問題，其加劇微型交通產業的財務困境。

2022年5月，電動滑板車公司「Superpedestrian」在柏克萊推出一個由200台站立式滑板車與50輛坐式滑板車組成的車隊。19個月，車隊已消失。公司宣布滑板車在2023年最後一天停止運行，儘管他們在18個月前籌集1億2500萬元資金。

柏克萊租賃電動滑板車「VeoRide」也僅營運至今年6月底。發言人透露，柏克萊市正在制定下一年度的「許可選擇流程」，確定可供使用的營運商與電動滑板車數量。去年，柏克萊電動滑板車出行總數為22萬4048次，其中有約22%是使用Superpedestrian電動滑板車。

Bird電動滑板車是2017年9月第一批出現的電動滑板車，開業第一年估值為十億元，2019年估值為25億元。然而，去年冬天，Bird根據美國破產法保護，暫時停業，今年4月宣布成功出售資產，成為「Third Lane Mobility Inc.」一部分，開始在多個新城市提供服務。

電動滑板車自2017年推出以來，關閉或被收購公司持續增加，儘管Spin、Scoot、Lime與Jump於2019年獲得在舊金山營運許可，但到了2023年7月，只有Spin與Lime仍在城市營運。根據「國家城市交通官員協會」2022年度報告，將近期電動滑板車產業下滑、歸因於財務困難與業務改變。

灣區在南灣的電動滑板車選擇較少，但在聖荷西、聖他克拉拉、桑尼維爾、紅木城等城市仍可找到游Lime、Spin、Bird營運的電動滑板車。Veo車種主要集中在東灣與南加州。

展望未來，協會表示，社區必須解決重新設計街道問題，例如增加更寬自行車道、容納更多不同速度車種行駛，以協助支持電動滑板車與其他微型移動系統。

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