沃爾瑪灣區2科技中心 裁逾500人

Walmart裁減灣區兩大科技中心員工，將裁撤超過500個職位。(圖取自Walmart臉書)

大型零售商沃爾瑪 (Walmart)已決定其設在灣區 的兩大科技中心，進行裁撤超過500個職位。這也顯示科技業痛苦裁員 情況，仍困擾著灣區。

根據沃爾瑪寄給加州就業發展部門(Employment Development Department)文件，裁員將影響桑尼維爾與聖布魯諾(San Bruno)兩個地區的員工，將在這個兩個灣區城市裁減568個工作職務。

公司設在聖布魯諾的電子商務中心，將裁撤388個職務；建立在桑尼維爾的另一個沃爾瑪電子商務園區，將裁減180個工作。

許多面臨裁員的沃爾瑪技術員工，可能擔任公司其他職位，取決於他們對搬遷到新工作地點的興趣。

「聖荷西水星報」報導，沃爾瑪全球傳播主任狄莫斯(Nick DeMoss)在電郵表示，受到人事變動影響的大部分員工，都有機會留在公司，並搬到總部或其他主要中心。

總部位在阿肯色州的沃爾瑪公司，並未透露裁員相關工作類別的詳細資料。

2014年與2017年，沃爾瑪宣布計畫在桑尼維爾與聖布魯諾聘任數百名員工。2014年，沃爾瑪表示，計畫在桑尼維爾中心建立擁有1000名技術員工的電子商務營運中心。

不過，沃爾瑪於2023年同意轉租桑尼維爾一個占地71萬9000平方呎的大型科技園區，這是去年最大宗商業房地產交易。Facebook應用程式機構Meta Platforms一直承租這個辦公室中心，但由於也進行大規模裁員與空間需求減少，決定將北桑尼維爾辦公中心轉租。

根據州府裁員通知「WARN」內容，沃爾瑪提供部分員工搬到其他辦公室的機會，要求大多數遠距工作員工、搬到公司各個主要實體辦公室。WARN通知指出，裁員計畫將於8月9日生效。這次裁員將是永久性。沃爾瑪表示，受裁員影響所在的機構，不會關閉。

沃爾瑪正嘗試讓在家辦公的多數員工，回到面對面實體辦公室環境，包括灣區沃爾瑪辦公室。WARN內容指出，大部分員工將搬移至位在阿肯色州總部，部分將轉至紐約或新澤西州辦公室。

沃爾瑪人事長莫瑞斯(Donna Morris)於5月14日寫給桑尼維爾與聖布魯諾園區員工的信中表示，沃爾瑪業務重組需要裁員，由於部分業務改變，導致數百個園區職位減少。公司已開始與受影響員工進行討論，期望找到最佳道路前進。