特斯拉裁員恐至6月 員工陷焦慮

Tesla裁員行動可能持續至6月。在多個技術團隊遭到裁撤之後，目前未知Tesla是否有足夠人員維持超級充電站運作。(圖取自Tesla官網)

一名特斯拉（Tesla ）員工把公司現況比喻為電視劇「魷魚遊戲」(Squid Game)。員工必須為生存戰鬥，生活在擔心接獲「親愛的員工」(Dear Employee)郵件的恐懼裡。

執行長馬斯克 (Elon Musk)計畫削減至少10%員工，裁員 進行已超過一個月，計畫尚未完成，代表著焦慮的員工每天醒來都會查看訊息，想知道自己是否還有工作。根據未獲授權公開談論裁員計畫的知情人士透露，滾動式裁員可能至少持續至6月。

4月被解雇的Tesla前銷售人員米尼克(Michael Minick)表示，很難想像每日工作如履薄冰的感受，不確定自己是否還能支付帳單或養家。若可以自在工作而沒有不確定的灰色烏雲籠罩，才能感到放心。

Tesla團隊過去幾年已經歷巨大轉變，這家曾對潔淨能源有狂熱願景的矽谷明星公司，現在重心集中在德州，並專注在其他事業，包括人工智慧與機器人。

部分仍在公司工作員工認為，馬斯克優先考慮機器人計程車而非價值2萬5000元的電動車，減弱了士氣。公司動盪也導致股價今年下跌29%、市值損失2240億元。

馬斯克尚未向員工發出「完成」(all clear)指示、顯示裁員可能還沒結束。裁員浪潮已殃及包括銷售、人力資源與幾乎整個超級充電(Supercharger)部門的數千個職位。今年初，公司共擁有超過14萬名員工。根據彭博社上月報導，馬斯克有意裁員20%。

先前，部分員工發現北美充電部門總監澤格爾(Max de Zegher)被解雇。超級充電部門團隊已在全球建立超過6200個充電站、5萬7000個連接充電座，並正向其他汽車製造商開放網絡。馬斯克之後又重新聘任澤格爾，但未知還有多少人會被要求回歸。

在多個技術團隊遭到裁撤之後，目前未知Tesla是否有足夠人員維持超級充電站運作。加州一名前員工透露，北加州負責維護與修理超級充電站的80人團隊、已被裁員22人，造成地區性與專業方面人員缺口。

一名前Tesla銷售員工指出，裁員是在整個電動車產業需求低迷期間進行，帶給已在適應公司變動的員工巨大壓力。本月辭去Tesla產品發布部門主管的歐托(Rich Otto)在LinkedIn發文表示，公司是由優秀人才與優良產品組成，後者只有在人力充沛情況，才有可能實現，近來裁員已動搖公司與士氣，失去平衡，很難見到未來發展。