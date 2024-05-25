南灣櫻桃園開放 不到1周被採光

開園第一天，櫻桃園內非常容易找到櫻桃採摘。（記者孫愛薇／攝影）

北加州 5月櫻桃季的到來，吸引民眾前往採摘，除了北加 州知名的櫻桃產地外，矽谷 南灣也隱藏少數櫻桃園，以方便交通吸引遊客前往，一旦開園，大約5到6天就被採摘完畢，想要前往南灣鄰近的櫻桃園要隨時注意農場官網訊息。

位在南灣的U Pick Orchards就是少數南灣的櫻桃園。在23日開放當天，居住在南灣的王鳳儀一家下午就前往U Pick Orchards採櫻桃，由於是今年櫻桃季的首次開園，在入口處不遠就能看到結實纍纍櫻桃樹，低矮的櫻桃樹讓幼童也能採摘到。

王鳳儀表示，去年就曾來過同地區採過櫻桃，由於較晚才來，需要花費時間找櫻桃，這次是開園第一天就來採，樹上的櫻桃數量非常多，一棵樹上就已經滿是櫻桃。由於櫻桃數量非常多，採摘非常容易，小朋友採半小時已經裝滿近乎半袋，對於一個家庭來說櫻桃數量實在太多，無法消化。王鳳儀建議家長可以在採櫻桃時加入比磅數遊戲，或是加入自然生態的觀察與知識，增加在櫻桃園遊玩的時間。

王鳳儀的二女兒王嘉陵說道，如果喜歡成熟甜味的櫻桃，建議採摘接近黑色的櫻桃果實，如果喜歡酸甜的口感，則可以選擇偏紅色的櫻桃。她還分享，採櫻桃最有趣的地方是，在剛入園的時候看起來很多櫻桃掛在樹上，但其實越往後走越精彩，建議遊客可以先走到底，在一路採摘回去。