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北加櫻桃季來了 自採最划算

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
Siya一家與朋友前往Brentwood的G&S Farm採摘櫻桃。（受訪者提供）
Siya一家與朋友前往Brentwood的G&S Farm採摘櫻桃。（受訪者提供）

加州灣區櫻桃產季來到，預期長周末將湧現採櫻桃人潮，櫻桃產地Brentwood與南灣Morgan Hill櫻桃園開放採摘，自摘櫻桃價格以Brentwood最實惠，Morgan Hill距離華人居住區最為靠近。由於Brentwood櫻桃園眾多，不少華人分享前往不同櫻桃農場的心得。

離灣區最近的櫻桃園多數位在Brentwood，距離灣區一到兩個小時車程距離。在5月初，Brentwood櫻桃園紛紛開放櫻桃季自採活動，甜美多汁的櫻桃吸引眾多遊客在周末時到訪，遊客可在櫻桃園內採摘櫻桃，新鮮的自採櫻桃售價在一磅4美元，有機櫻桃則落在5.5美元一磅。雖然地點離灣區有段車程，但物美價廉的櫻桃，讓周末前往的遊客人數仍非常多，部分櫻桃園光進場就需排隊1小時以上。

居住在灣區的Siya五月初就到訪Brentwood的G&S Farm，她表示免費停車場很大，不用擔心找不到車位，簽好活動免責文件後就可以入園，工作人員熱心指引遊客到櫻桃較熟的區域，現場還提供梯子方便遊客登高採摘，在園方表示白紅相間的Rainer櫻桃，要等到5月底6月初才會成熟。

由於櫻桃園太陽日曬強烈，前往自採櫻桃園建議攜帶足夠的飲水與遮陽帽，做足防曬準備，穿著舒適的包腳趾運動鞋，園區提供採摘櫻桃的塑膠袋，多數櫻桃園禁止推車進入與使用爬梯，建議出發前查詢櫻桃園開園時間與注意事項。

低矮的櫻桃樹讓小朋友也能輕鬆享受採摘樂趣。（受訪者提供）
低矮的櫻桃樹讓小朋友也能輕鬆享受採摘樂趣。（受訪者提供）

灣區 華人 加州

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