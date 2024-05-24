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華埠媽祖廟月曆 封面徵圖賽開跑

記者江碩涵╱舊金山報導
舊金山美國媽祖廟宣布2025年月曆封面徵圖比賽開跑，圖為歷年月曆封面。（主辦單位提供）
舊金山美國媽祖廟宣布2025年月曆封面徵圖比賽開跑，圖為歷年月曆封面。（主辦單位提供）

舊金山美國媽祖廟宣布2025年月曆封面徵圖比賽開跑。無限定國籍、年齡，只要是對媽祖文化有興趣者，皆可投件，全部免費參加，最高獎項除了300美元獎金外，作品也會被製作為2025年媽祖廟月曆，歡迎有興趣的民眾參加。

舊金山美國媽祖廟位置就在華埠內，是華埠文化特色之一，1986年創立，當時是由「台灣祖廟北港朝天宮」奉請媽祖分靈移駕舊金山，並經由加州政府奉准設廟定名美國媽祖廟，為紀念媽祖由北港朝天宮分靈乃經祖廟賜名，又稱舊金山朝聖宮，其中「媽祖出巡」活動充滿特色，每年也都受邀參加美國舊金山大遊行，很具看頭。

舊金山媽祖廟日前才參與舉辦盛大的「北港媽祖美國遶境之旅」，並積極舉行活動，希望有更多年輕人加入團隊。

這次的2025年月曆封面徵圖比賽，比賽主題是「美國媽祖月曆封面」的創意設計，愈能展現創意愈有機會得到獎，手繪、電腦、繪製、合成皆可，要求為14x12.5英吋橫式製作作品，每個檔案 5MB 以內，檔案格式為JPG 檔、CMYK 模式，參賽作品上傳至[email protected] ，作者需署名及自我簡介，並可依作品描述背景故事。

比賽時間從5月27日開始收件，7月15日晚間23時59分截止收件，將陸續舉辦初選、複選及決選、排名，第一名有獎金300元、第二名200元、第三名100元，另外頒發最佳作品十名，獎金為20元，所有名次皆有獎狀。其他細節請至官方網站 www.matsutempleusa.org 查詢。

舊金山美國媽祖廟宣布2025年月曆封面徵圖比賽開跑，歡迎有興趣的民眾參加。（主辦...
舊金山美國媽祖廟宣布2025年月曆封面徵圖比賽開跑，歡迎有興趣的民眾參加。（主辦單位提供）

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