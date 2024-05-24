黃仁勳台灣日開球 台僑掃光票

2024年舊金山台灣日5月25日在屋崙運動家隊球場登場，官方票券已全數售罄。（記者江碩涵╱攝影）

2024年舊金山台灣日5月25日在屋崙 運動家隊球場登場，今年的重頭戲是由輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳 擔任開球來賓，這也是黃仁勳第一次站上「大聯盟舞台」，吸引灣區 台灣僑胞動員起來看球賽，今年台灣日官方票券共4800張已經全數售罄。主辦單位表示，想買的民眾可以透過大聯盟官網，直接買當天的一般球賽票券進場，再與台灣日的親朋好友相聚看球賽，慶祝台灣日。

主辦單位「T-League 台灣一級棒聯盟」表示，自從2022年首度舉辦台灣日後，每年5月都舉辦活動，希望藉由美國、台灣為之瘋狂的棒球活動，共同慶祝台灣多元文化，並連結在地社群，向世界展現台灣人的精神，而2024年的台灣日也是最後一次在A's主場的屋崙球場舉行。

據了解，台灣日活動的官方票券共有4800張，已全數售罄。主辦單位表示，當初購買票券的民眾現在應該能在電子郵件信箱中找到大聯盟（MLB）寄出的票券與停車證，活動當天請先憑 Humanitix 票券領取台灣日球衣、托特包後，再憑 MLB 票券入場。

沒買到票券的民眾也別擔心，主辦單位表示，還是可以直接到大聯盟官網買一般球票進場，可盡量選擇三壘看台側的 Section 123-130位置，較容易找到台灣日活動現場。

這次是黃仁勳首度參與台灣日活動，並首次站上大聯盟投手丘位置，引起許多人期待當天的到來，也有許多僑胞開始猜測，黃仁勳當天會不會穿著他的「招牌皮衣」投球，成為另一個亮點。

2024年的台灣日活動除了有黃仁勳開球，帶動現場活動氣氛外，T-League 台灣一級棒聯盟創辦人陳文澤表示，同時也邀請到台鋼Wing Stars啦啦隊表演，讓台灣、美國球迷都可以感受到「正港台灣應援文化」，另外還有台灣饒舌歌手大支表演，以及12歲登上America’s Got Talent台灣烏克麗麗演奏家馮羿（Feng E）擔任國歌演奏嘉賓，這些表演都向全世界展示台灣獨特予多元豐富的文化。

此外，灣區知名的青少年棒球隊也將有開球表演，充分展現了台灣日的台灣精神。

時間：5月25日10時Tailgate Event、下午1時比賽開打

地點：Oakland Coliseum, 7000 Coliseum Way Oakland, CA 94621