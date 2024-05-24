費利蒙中文學校畢典 洋溢祝福

費利蒙中文學校5月18日舉行2024年高中中文學分班畢業典禮。（主辦單位提供）

費利蒙中文學校（Fremont Chinese School）5月18日在佛利蒙Irvington High School舉行2024年高中中文學分班畢業典禮，由校長施郁瑞主持。佛利蒙副市長邵陽、市議員Raj Salwan、佛利蒙市規畫委員會專員暨加州 規畫委員會主席 Benjamin Yee、北加 州中文學校聯合會長單聖玲、副會長李娜亞副會長、費利蒙中文學校前校長何台光、陳俊茵、童瑾、鄒筱雯、鄭怡如、林詠菁等出席。

這屆畢業生共有八位，在充滿慶祝的裝飾和熱烈的期待中，畢業典禮開始，向畢業班的成就致敬。 父母、老師、朋友和貴賓們共90多人齊聚畢業會場，一同慶祝這些畢業生的成就。

施郁瑞表示，恭賀畢業生們完成了中文學校的課程，成就人生中一個重要的里程碑，準備踏上新的人生旅程。邵陽表示，他以自己用中文來服務社區的例子，期許畢業生拓展中文的能力，他自己不僅擔任法庭翻譯官幫助需要中文翻譯的人，同時在De Anza College 教授大學中英文翻譯，並利用中文與佛利蒙華人 社區溝通。

Raj Salwan致詞時，邵陽立刻在台上展現即時口譯的能力。Raj Salwan表示，佛利蒙市長高敘加帶領下，加上眾多社區領袖的一同努力，佛利蒙接連幾年成為安居樂業的典範城市，他將競選下屆市長，與大家合作，繼續讓佛利蒙市成為更安全、幸福、和快樂城市。

典禮還有在校生的朗誦、致詞與歌舞表演祝福畢業生，校長對八位畢業生頒授證畢業書，何台光頒授特別獎給四位在本校就讀十年以上的畢業生，其中就讀長達13年的學生郭善琳得到最隆重的表揚。典禮結束前，畢業生、老師、校長和來賓並合影留念，圓滿結束。