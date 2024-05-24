我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台星賀軍翔住家遭搜索 疑與酒店緋聞有關 經紀人曝現況

美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

預算缺口2.9億 屋崙市長稱不裁警員

記者劉先進 ／屋崙報導
面對兩個財年2.92億的預算缺口，屋崙市長盛桃說，中期預算調整，不會減少公共安全投入，不會關閉消防站、圖書館、娛樂中心或動物服務機構，不會裁掉警員、市政工作人員。（記者劉先進╱攝影）
面對兩個財年2.92億的預算缺口，屋崙市長盛桃說，中期預算調整，不會減少公共安全投入，不會關閉消防站、圖書館、娛樂中心或動物服務機構，不會裁掉警員、市政工作人員。（記者劉先進╱攝影）

面對兩個財年2.92億的預算缺口，屋崙市長盛桃23日在記者會上表示，雖然需要降低成本，凍結近100個全職空缺市政府職位，但會維持基本服務，優先考慮公共安全、經濟發展和社區支持，實施清潔安全預算，解決結構性預算問題。「中期預算調整，不會減少公共安全投入，不會關閉消防站、圖書館、娛樂中心或動物服務機構，不會裁掉警員、市政工作人員。」

由於房地產稅收入大幅減少，遠低於預期，屋崙城市收入減少，本財年預算缺口1.17億，下一財年缺口1.75億，合計2.92億。盛桃說，面對的這個城市，不僅僅犯罪率和遊民人數不斷上升，且早在20世紀，911系統不斷惡化，城市繼續運轉。街道上太多被遺棄的車輛。這些問題再加上疫情的破壞性影響，使屋崙之前出現創紀錄的3.6億預算赤字。宏觀經濟狀況是造成赤字的一個因素，另一個因素是結構性的，即使經濟正在復甦，屋崙的支出仍將超過收入。

盛桃強調上任第二年以來的成績，從2018年到2022年，屋崙遊民人數每年以前所未有的16%的速度增長。但通過營地管理和外展服務，屋崙將這一增幅降至每年4.5%。另外，屋崙今年的犯罪率下降34%，兇殺案劇減，每月10到11起的謀殺率，減少一半。「市中心的人流量和活動增加，屋崙正在重回正軌。這些都是很有希望的跡象，表明我們的策略正在發揮作用，改變雖然艱難，有時甚至是痛苦的，但卻是值得的，我們應該為此感到鼓舞。」

她說，面臨的財政挑戰是巨大的，但並非不可克服。透過戰略調整和優先排序，屋崙可確保繼續提供基本服務，支持最脆弱的社區，並為更強大的經濟未來奠定基礎。為應對預算缺口，擬議的中期預算調整，將取消項目結轉、集中管理部分行政和財務服務，減少非關鍵或表現不佳的合同來降低成本，並將有針對性地凍結普通用途基金職位的招聘。另外，屋崙以1.05億出售阿縣-屋崙體育場的一半股份，將避免大幅削減公共安全服務。

該預算優先實現為清潔安全的城市，比如，為停火戰略（Ceasefire Strategy:）提供全額資金。該戰略通過將資源集中用於風險最高的人群，在減少暴力犯罪方面發揮重要作用。自屋崙此前恢復停火戰略以來，暴力犯罪和總體犯罪率都有所下降。預算還將增加對屋崙警局特別行動小組減少犯罪小組（CRTs）的撥款。屋崙在最近投資為 911調度中心配齊人員，並改善報警回應時間。在中期預算中，該中心仍然是全員編制。預算調整維持了所有消防站的人員配備和設備。預算還將保留三所警察學院，保持徒步巡警、交通執法組、廢棄車輛清理小組，以及MACRO（屋崙移動援助社區回應者）和消防醫療服務等。

盛桃競選期間曾得到工會大力支持。她明確提及不會裁員，其預算調整也得到IFPTE Local 21、SEIU Local 1021、IBEW Local 1245 和屋崙消防工會的代表支持。 市議會須在6月底之前修改並批准預算。

面對兩個財年2.92億的預算缺口，屋崙市長盛桃說，中期預算調整，不會減少公共安全...
面對兩個財年2.92億的預算缺口，屋崙市長盛桃說，中期預算調整，不會減少公共安全投入，不會關閉消防站、圖書館、娛樂中心或動物服務機構，不會裁掉警員、市政工作人員。（記者劉先進╱攝影）

屋崙 預算 暴力犯罪

上一則

AI革命成功與老莊無為概念

下一則

風險低、薪給高？加州警察工會齊反彈

延伸閱讀

屋崙1.05億出售體育場一半股份 有利未來開發數千單元可負擔住房

屋崙1.05億出售體育場一半股份 有利未來開發數千單元可負擔住房
重視種族問題 屋崙入圍全美城市獎決賽

重視種族問題 屋崙入圍全美城市獎決賽
屋崙租金近1年開價降10％ 主要由市中心帶動

屋崙租金近1年開價降10％ 主要由市中心帶動
涉暴力重罪嫌犯 屋崙警將追捕

涉暴力重罪嫌犯 屋崙警將追捕
屋崙運動家隊收購阿縣一半體育場 社區憂心

屋崙運動家隊收購阿縣一半體育場 社區憂心

熱門新聞

年初矽谷發生華裔谷歌工程師命案，凶宅18日掛牌上市。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

2024-05-19 16:59
因為山火風險、成本等原因，加州產物保險漲價危機還在持續，不少華人叫苦不堪。（記者劉先進╱攝影）

房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元

2024-05-16 12:06
金金餐廳要結束營業也引發台灣僑界趕緊去餐廳追憶，駐舊金山台北經濟文化辦事處長(左6)17日攜帶眾多僑領前往捧場。（金金餐廳提供）

矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店

2024-05-17 21:01
季節限定款紫薯鬆餅粉再度上架，更多的周邊商品，顯見紫薯風潮還未降溫。（記者孫愛薇／攝影）

Trader Joe's爆款 紫薯鬆餅粉再掀風潮

2024-05-16 02:00
比爾蓋茲出現在復刻版查克柏格哈佛大學寢室的場景中。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

查克柏格妻複製當年創業小屋 為丈夫40歲慶生 比爾蓋茲現身

2024-05-18 02:19
矽谷晶片製造商輝達（Nvidia ）以3億2600萬元的價格購買了其在聖他克拉拉的長期總部大樓。（電視新聞截圖）

輝達砸3.2億 買下聖市總部大樓

2024-05-16 12:19

超人氣

更多 >
外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢

外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢
50歲後 你可能需要的3種補品

50歲後 你可能需要的3種補品
3個原因 剩飯加熱要小心

3個原因 剩飯加熱要小心
登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包
72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒

72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒