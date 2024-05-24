預算缺口2.9億 屋崙市長稱不裁警員

面對兩個財年2.92億的預算缺口，屋崙市長盛桃說，中期預算調整，不會減少公共安全投入，不會關閉消防站、圖書館、娛樂中心或動物服務機構，不會裁掉警員、市政工作人員。（記者劉先進╱攝影）

面對兩個財年2.92億的預算 缺口，屋崙 市長盛桃23日在記者會上表示，雖然需要降低成本，凍結近100個全職空缺市政府職位，但會維持基本服務，優先考慮公共安全、經濟發展和社區支持，實施清潔安全預算，解決結構性預算問題。「中期預算調整，不會減少公共安全投入，不會關閉消防站、圖書館、娛樂中心或動物服務機構，不會裁掉警員、市政工作人員。」

由於房地產稅收入大幅減少，遠低於預期，屋崙城市收入減少，本財年預算缺口1.17億，下一財年缺口1.75億，合計2.92億。盛桃說，面對的這個城市，不僅僅犯罪率和遊民人數不斷上升，且早在20世紀，911系統不斷惡化，城市繼續運轉。街道上太多被遺棄的車輛。這些問題再加上疫情的破壞性影響，使屋崙之前出現創紀錄的3.6億預算赤字。宏觀經濟狀況是造成赤字的一個因素，另一個因素是結構性的，即使經濟正在復甦，屋崙的支出仍將超過收入。

盛桃強調上任第二年以來的成績，從2018年到2022年，屋崙遊民人數每年以前所未有的16%的速度增長。但通過營地管理和外展服務，屋崙將這一增幅降至每年4.5%。另外，屋崙今年的犯罪率下降34%，兇殺案劇減，每月10到11起的謀殺率，減少一半。「市中心的人流量和活動增加，屋崙正在重回正軌。這些都是很有希望的跡象，表明我們的策略正在發揮作用，改變雖然艱難，有時甚至是痛苦的，但卻是值得的，我們應該為此感到鼓舞。」

她說，面臨的財政挑戰是巨大的，但並非不可克服。透過戰略調整和優先排序，屋崙可確保繼續提供基本服務，支持最脆弱的社區，並為更強大的經濟未來奠定基礎。為應對預算缺口，擬議的中期預算調整，將取消項目結轉、集中管理部分行政和財務服務，減少非關鍵或表現不佳的合同來降低成本，並將有針對性地凍結普通用途基金職位的招聘。另外，屋崙以1.05億出售阿縣-屋崙體育場的一半股份，將避免大幅削減公共安全服務。

該預算優先實現為清潔安全的城市，比如，為停火戰略（Ceasefire Strategy:）提供全額資金。該戰略通過將資源集中用於風險最高的人群，在減少暴力犯罪 方面發揮重要作用。自屋崙此前恢復停火戰略以來，暴力犯罪和總體犯罪率都有所下降。預算還將增加對屋崙警局特別行動小組減少犯罪小組（CRTs）的撥款。屋崙在最近投資為 911調度中心配齊人員，並改善報警回應時間。在中期預算中，該中心仍然是全員編制。預算調整維持了所有消防站的人員配備和設備。預算還將保留三所警察學院，保持徒步巡警、交通執法組、廢棄車輛清理小組，以及MACRO（屋崙移動援助社區回應者）和消防醫療服務等。