紅木城金屬回收廠大火 毒煙瀰漫灣區

紅木城金屬回收廠大火，有毒煙霧往南影響南灣。（截圖自KION社群X）

北加灣區 紅木城（Redwood City）一家金屬回收廠22日下午突發大火，火勢一發不可收拾，紅木城消防人員緊急投入滅火，大火燃燒回收廠內的金屬造成有毒煙霧因風勢影響，有毒煙霧瀰漫整個灣區，煙霧一路從紅木城往南移動，截至截稿前已經影響到南灣聖他克拉拉市（Santa Clara City）。

居住在桑尼維爾（Sunnyvale）華人 表示，下午4時已經聞到煙味，本來還以為是附近的鄰居在烤肉，還是有人在燒草，但是味道愈來愈濃，甚至帶有苦澀的臭味，這才發現不是一般的燒烤味，是附近有地方失火，立即關閉家裡的門窗，開啟空氣清淨機。

而在聖他克拉拉市的吳太太，則是在下午5時突然聞到臭味。她說到，前一刻其實空氣都還不錯，但是煙味來得很快，帶一點噁心的臭煙味，天空雖然沒有到黑色煙霧的遮蔽，但知道是金屬回收廠著火後，她趕緊把小孩都喊進家裡，立即關上門窗，深怕有毒物質被孩子吸入。

據灣區在地媒體SKY7指出，遭到大火的金屬回收廠為Sims Metal，地點位在699 Seaport Blvd，該回收廠內收集了大量的金屬回收物，並且裸露在室外，燃燒的火勢猛烈，產生的巨大黑色煙霧即便在數哩外都能看見，從火災上空能看到多名消防員正在努力撲滅火勢，目前有關單位尚未發布緊急就地避難通知。

灣區空氣質量管理局（Bay Area Air Quality）在社交平台上公告，這場因回收廠造成的火勢與煙霧，將可能影響該地區以及下風處的空氣質量，請民眾多加留意。