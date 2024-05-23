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北加州華人音樂教師協會 為烏克蘭音樂家募款

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣
北加州華人音樂教師協會理事長江嘉瑞、副會長胡道遠、李玲、 Mr. Alexander Kobrin、 Mr. Boris Abramov、陳欣沂（由左至右）。（記者孫愛薇／攝影）
北加州華人音樂教師協會理事長江嘉瑞、副會長胡道遠、李玲、 Mr. Alexander Kobrin、 Mr. Boris Abramov、陳欣沂（由左至右）。（記者孫愛薇／攝影）

加州華人音樂教師協會於日前舉辦募款音樂會「War Music Hope」，為受到烏俄戰爭影響的年輕烏克蘭音樂家籌款，募款所得將用於支助年輕烏克蘭音樂家前往參在愛沙尼亞共和國舉行的「Hiiuma Homecoming Music Festival」。募款音樂會由音樂營副總監Mr. Alexander Kobrin 擔任鋼琴演出，活動總計超過200位貴賓參與，預計為10到12位年輕烏克蘭音樂家募得足夠款項。

「War Music Hope」募款音樂會負責人陳欣沂認為，音樂是上帝給人們最棒的禮物，可以醫治很多心理層面的傷，她說到，「我沒有辦法想像，我的孩子因為戰爭被迫離開家園，希望透過音樂的感動，讓這些烏克蘭學生找回對生命的希望。」

北加州華人音樂教師協會理事暨美國國際音樂基金會執行長李玲表示，戰爭帶來的後果就是流離失所的生活，能力所及可以做的，就是幫助這些需要被幫助的烏克蘭音樂家。她說到，站在老師的立場，就是盡可能的幫助他們，目前北加州華人音樂教師協會至少超過一半的會員老師都有捐款。

去年募款音樂會「War Music Hope」為25位受烏俄戰爭波及的音樂學子們，募到足夠的獎學金前往參與音樂營。陳欣沂提到，音樂營對這些烏克蘭音樂學生來說，是他們在人生最徬徨與黑暗的時期中唯一的曙光。藉著和世界級的大師們學習，並且同台演出的經驗，重新讓他們找回生命的動力。

Mr. Alexander Kobrin 擔任鋼琴演出，與小提琴演奏家Mr. B...
Mr. Alexander Kobrin 擔任鋼琴演出，與小提琴演奏家Mr. Boris Abramov合奏。（記者孫愛薇／攝影）

今年募款音樂會為小提琴與鋼琴合奏，由音樂營的副總監Mr. Alexander Kobrin擔任鋼琴演出，他曾獲得2005年范、克萊本鋼琴大賽金牌得主，該賽事為四年舉辦一次也是美國最重要的國際鋼琴賽事之一。小提琴部分由任教於Schwab Achool of Music and Belmont University的小提琴教授Mr. Boris Abramov擔任，他同時也是音樂營的指導教授。募款音樂會結束時，已募得超過3萬美元，離4萬美元目標非常接近，陳欣沂期待拋磚引玉，有更多人捐款資助烏克蘭音樂家。

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