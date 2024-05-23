文體會年會落幕 預告8/24童玩節更好玩

張志仰感謝文體會志工的付出，有他們無私付出才能完成多項重要活動。（受訪者提供）

北加州 台灣文體會第14屆年會日前在金山灣區 華僑文教中心舉行，活動邀請灣區僑胞一同參與，年會免費入場，以愛心捐款方式贊助文體會。現場有台灣夜市彈珠台、棉花糖以及無人機表演，現場超過200人參與。

文體會年會邀請多位嘉賓慶祝，不乏政界代表與僑界領袖。（受訪者提供）

年會貴賓邀請到台北駐舊金山經濟文化辦事處副處長朱永昌、金山灣區華僑文教中心主任莊雅淑、庫比蒂諾市議員魏虹、傅紅玉博士基金會創辦人，以及上百位文體會志工。年會舉辦主要感謝志工這一年來對於文體會的付出。

童玩節的打彈珠遊戲，在現場提供小朋友遊玩。（受訪者提供）

北加州台灣文體會會長張志仰說，由文體會每年所舉辦最大型的親子活動，同時也是南灣地區一年一度台灣大型活動之一，「第14屆國際童玩節Kids Fun Festival」即將在8月24日舉行，地點位在Cupertino Memorial Park。活動提供前100位入場的小朋友可以獲得精美小禮物。

他還提到，今年國際童玩節跟往年有兩點不同，第一是邀請到台灣玻璃館來美國設攤位，準備現場吹玻璃體驗，第二是特別邀請台灣無人機隊到活動現場， 將有無人機足球 聯賽開打， 由於哈利波特影片中的金探子一樣，相信將非常有趣。

無人機現場表演穿越環狀圈，並以高空拍照方式為年會拍攝團體照。（受訪者提供）

從台灣寄過來的無人機足球同時在年會現場出現，讓志工們提前目睹台灣無人機隊的精良展示。國際童玩節這次有駐舊金山臺北經濟文化辦事處、金山灣區華僑文教中心、DeAnza College、傅紅玉博士基金會以及台灣玻璃館等單位贊助，相信將吸引眾多灣區家庭前往參加。