我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就讀戴維斯加大亞裔女大生 舊金山失蹤

墨西哥競選活動「狂風吹垮舞台」 釀6死、多人受傷

「汲古書會」師生聯展 揮灑「翰墨奇緣」

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣
張梅駒（左）為「翰墨奇緣」開展題字，展出一百多件學員作品。右為硅谷亞洲藝術中心館長舒建華。（記者孫愛薇／攝影）
張梅駒（左）為「翰墨奇緣」開展題字，展出一百多件學員作品。右為硅谷亞洲藝術中心館長舒建華。（記者孫愛薇／攝影）

「汲古書會」第六屆師生聯展日前在硅谷亞洲藝術中心開展，展覽主題為「翰墨奇緣」，由汲古書會創辦人張梅駒率30位學員，籌備三年集結展覽作品，總計100多幅水墨作品，從古老的甲骨文、金文，到篆書、隸書、草書、行書、楷書，琳瑯滿目的各種書法作品，讓民眾目不轉睛。

書法展的100多件作品，由書會的學員以不同書法篆體呈現，文字出處來自古詩詞、論語經典、佛家經文，甚至是聖經。張梅駒提到，有學員才入社兩三年，就已經練就一手好字。書法展籌備期間遭遇疫情，書會師生排除困難，透過各種網路科技，橫跨疫情封鎖隔離，不僅持續精進書法造詣，在疫情間為各自的生活獲得心靈上的平靜。

來自台灣的張梅駒，因緣際會來到灣區教授書法。（記者孫愛薇／攝影）
來自台灣的張梅駒，因緣際會來到灣區教授書法。（記者孫愛薇／攝影）

張梅駒在畫展的作品集中提到，作為世界上最古老的三大文字系統，漢字是唯一沿用至今的古文，文字作為文化的載體，一個民族的文化才得以保存與流傳，直到今日，各種書體的作品走進千家萬戶，雅俗共賞，標誌著文化的象徵，也彰顯人文藝術的氣息。

「翰墨奇緣」書法師生聯展，館內出100多件學員作品。（記者孫愛薇／攝影）
「翰墨奇緣」書法師生聯展，館內出100多件學員作品。（記者孫愛薇／攝影）

他成立「汲古書會」超過32年，以書法會友，傳承水墨藝術文化，學員來自各行各業，超過30位。張梅駒將主講「翰墨妙處皆奇緣」書法藝術講座，以各大書法家在奇妙的緣分中，創作出的藝術為啟發。講座訂於5月25日下午2時到4時30分，在硅谷亞洲藝術中心開講，講座免費入場，館方邀請各界愛好書法人士前來聽講。

「翰墨奇緣」師生聯展從5月18日至5月28日，每天上午11時至下午4時半，在硅谷亞洲藝術中心（3777 Stevens Creek Blvd., 4F Santa Clara, CA 95051）展出，免費入場。展覽詳情請上藝術中心官網查詢www.artshu.com。

書法 疫情 甲骨文

上一則

親情電影「柔依的選擇」 兩場放映會

下一則

矽谷高中教師 再為加薪抗爭

延伸閱讀

美中硅谷協會策畫…趙嬿及多位灣區市長組團 訪中招商

美中硅谷協會策畫…趙嬿及多位灣區市長組團 訪中招商
鮮花何時貴？華人花藝專家揭秘原因

鮮花何時貴？華人花藝專家揭秘原因
指標有聲音... 台北藝術中心「Publicloooooop」 冷知識解謎

指標有聲音... 台北藝術中心「Publicloooooop」 冷知識解謎
硅谷亞洲藝術中心 展出張大千珍稀文獻

硅谷亞洲藝術中心 展出張大千珍稀文獻
慶亞裔月 美京畢曉生藝術展5/11開幕

慶亞裔月 美京畢曉生藝術展5/11開幕

熱門新聞

年初矽谷發生華裔谷歌工程師命案，凶宅18日掛牌上市。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

2024-05-19 16:59
因為山火風險、成本等原因，加州產物保險漲價危機還在持續，不少華人叫苦不堪。（記者劉先進╱攝影）

房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元

2024-05-16 12:06
金金餐廳要結束營業也引發台灣僑界趕緊去餐廳追憶，駐舊金山台北經濟文化辦事處長(左6)17日攜帶眾多僑領前往捧場。（金金餐廳提供）

矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店

2024-05-17 21:01
季節限定款紫薯鬆餅粉再度上架，更多的周邊商品，顯見紫薯風潮還未降溫。（記者孫愛薇／攝影）

Trader Joe's爆款 紫薯鬆餅粉再掀風潮

2024-05-16 02:00
矽谷晶片製造商輝達（Nvidia ）以3億2600萬元的價格購買了其在聖他克拉拉的長期總部大樓。（電視新聞截圖）

輝達砸3.2億 買下聖市總部大樓

2024-05-16 12:19
比爾蓋茲出現在復刻版查克柏格哈佛大學寢室的場景中。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

查克柏格妻複製當年創業小屋 為丈夫40歲慶生 比爾蓋茲現身

2024-05-18 02:19

超人氣

更多 >
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職
脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心