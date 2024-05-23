「汲古書會」師生聯展 揮灑「翰墨奇緣」

張梅駒（左）為「翰墨奇緣」開展題字，展出一百多件學員作品。右為硅谷亞洲藝術中心館長舒建華。（記者孫愛薇／攝影）

「汲古書會」第六屆師生聯展日前在硅谷亞洲藝術中心開展，展覽主題為「翰墨奇緣」，由汲古書會創辦人張梅駒率30位學員，籌備三年集結展覽作品，總計100多幅水墨作品，從古老的甲骨文 、金文，到篆書、隸書、草書、行書、楷書，琳瑯滿目的各種書法 作品，讓民眾目不轉睛。

書法展的100多件作品，由書會的學員以不同書法篆體呈現，文字出處來自古詩詞、論語經典、佛家經文，甚至是聖經。張梅駒提到，有學員才入社兩三年，就已經練就一手好字。書法展籌備期間遭遇疫情 ，書會師生排除困難，透過各種網路科技，橫跨疫情封鎖隔離，不僅持續精進書法造詣，在疫情間為各自的生活獲得心靈上的平靜。

來自台灣的張梅駒，因緣際會來到灣區教授書法。（記者孫愛薇／攝影）

張梅駒在畫展的作品集中提到，作為世界上最古老的三大文字系統，漢字是唯一沿用至今的古文，文字作為文化的載體，一個民族的文化才得以保存與流傳，直到今日，各種書體的作品走進千家萬戶，雅俗共賞，標誌著文化的象徵，也彰顯人文藝術的氣息。

「翰墨奇緣」書法師生聯展，館內出100多件學員作品。（記者孫愛薇／攝影）

他成立「汲古書會」超過32年，以書法會友，傳承水墨藝術文化，學員來自各行各業，超過30位。張梅駒將主講「翰墨妙處皆奇緣」書法藝術講座，以各大書法家在奇妙的緣分中，創作出的藝術為啟發。講座訂於5月25日下午2時到4時30分，在硅谷亞洲藝術中心開講，講座免費入場，館方邀請各界愛好書法人士前來聽講。

「翰墨奇緣」師生聯展從5月18日至5月28日，每天上午11時至下午4時半，在硅谷亞洲藝術中心（3777 Stevens Creek Blvd., 4F Santa Clara, CA 95051）展出，免費入場。展覽詳情請上藝術中心官網查詢www.artshu.com。