灣區遊艇展兼顧環保、舒適 奢華款要價210萬

本次展會售價最高的一艘遊艇是2024 Princess F45，47呎長、價值超過210萬元。（記者徐蓓蓓╱攝影）

為慶祝「全美安全行船周」，紅木城日前舉辦了「2024 太平洋船艇展」。本次展會展出了各類最新的遊艇、帆船、機動船，雙體船以及電動船，體現出可負擔性，環保和舒適兼顧的新趨勢。除去新船外，還有二手遊艇、租賃以及骨董遊艇展出。展出船艇價格從4萬5000到200萬元不等。展會期間不少型號都有不錯的折扣。

加州 遊艇經紀協會主席懷特（Mark White)表示，非常激動能重返紅木城西點港舉辦展會，對新手和發燒友都同樣歡迎。「今年的展會從全電動船到奢華的帆船遊艇都應有盡有，船隻比往年更多，也更適合親子互動。」

本次展出的遊艇大多數都在歐洲傳統遊艇製造業大國的法國或義大利 、英國等地生產，發動機多來自法拉利、阿斯頓馬丁或是沃爾沃這樣的名牌廠商。也有來自澳洲 ，有特殊設計，更適合風高浪急水域的型號。其中一艘還在美英合拍的間諜動作喜劇「機密特務：阿蓋爾（argylle）」中亮相過。 這艘有阿斯頓馬丁合作的遊艇，在美英合拍的間諜動作喜劇「機密特務：阿蓋爾（argylle）」中出現過。（記者徐蓓蓓╱攝影）

本次展會售價最高的一艘遊艇是2024 Princess F45。這是一艘47呎長、價值超過210萬元的奢華遊艇，也是目前美西唯一的一艘。這艘遊艇採用法拉利的發動機，內部空間非常舒適，臥室空間也非常寬敞，體現了現代人追求航海舒適感的需求。

順應加州提倡清潔能源的潮流，本次展會還有百分百全電力驅動的船隻。紅木城的西點港也同時擁有目前北加僅有的三個遊艇快速充電樁之一，一個半小時就可以給整船充滿電。除了使用快速充電樁和碼頭過夜充電樁外，也可以使用接口相同的電動車充電樁給船充電。目前加州政府有補貼購買全電動船差價的優惠政策。 紅木城西點港的快衝樁可以1個半小時就給這艘全電動船充滿電。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

此外，很多奢華型的遊艇在柴油發動機之外也有安裝太陽能板和風帆裝置，在環保節能的同時也降低了整船的噪音。 2024 Princess F45 頂層的駕駛空間也非常舒適。（記者徐蓓蓓╱攝影）

雙體船因為穩定性高，抗風暴能力強非常受歡迎。一位來自佛萊斯諾的建築商表示，自己年紀大了，雖然已經有一艘33呎的遊艇，但想要一艘更平穩舒適可以環遊世界的船。雙體船在這方面自然是很有優勢，只可惜停泊的時候要佔掉兩個泊位，這方面的花費要雙倍。

據悉遊艇的主要花費來自每年船價1%左右的保養費用和1%左右的保險費，及停泊費，油費等。但如果是充電的小型船隻，則後兩項費用可以省掉不少。購買時會有銷售稅，但如果以合伙公司名義購買，這方面稅費也可以省掉。