舊金山匹克球網球場 擬收預定費

舊金山康樂公園局通過了一項決議，要求匹克球和網球球員支付5元預訂球場。示意圖。(本報檔案照)

據媒體SFGATE報導，舊金山 熱衷於網球和匹克球（pickleball）運動的人們，在場地預定上可能會遇到新的障礙。

在接到有關公平使用球場的投訴後，舊金山康樂公園局（the Recreation and Park Commission）上周四一致通過了一項決議，要求匹克球和網球球員支付5元預訂球場。這項決議現在需要得到市議會的批准。

康樂公園局在其網站上表示，人們 多年來 一直要求實施預訂收費，以防止出現爽約的情況，並 「確保機會公平」。該網站稱，有28 個場地被提議收取預約費。而45個場地，即 「全市 57% 的球場 」，並不需要預約。

該部門發言人阿帕頓（Tamara Aparton）告訴 SFGATE，象徵性收費將阻止球員濫用預約系統。「如果你支付了適度的預訂費，你就不太可能預訂五個球場卻只去了一個，或者根本不去，」她說。

阿帕頓表示，收取預訂費的要求特別來自網球球員。她說，公園官員還與 「匹克球工作組 」討論了這一問題。這是一個由球員組成的社區組織，他們要求這項收費不適用於現有的免費開放時間。

公園局官員表示，這筆資金將用於名為 Rec 的在線平台預訂系統，以及改善球場條件。阿帕頓說，球員仍然可以免費使用市內的任何球場。

建議需要預約的球場列表可在公園局網站上找到。據該網站稱，市議會預計將在6月或7月對該提案進行表決。

如果新收費標準獲得批准，阿帕頓表示，該部門沒有計畫將收費標準提高到5元以上。

不過，一些匹克球球員對這一計畫表示反對。截至10日，反對球場收費提議的請願書已有 987 個簽名。

舊金山目前正在對這項流行運動進行爭論，許多匹克球球員要求該市為他們的消遣活動提供更多的球場。本月早些時候，當SFGATE採訪位於Presidio Wall遊樂場的球場時，上午10時15分就有一群人在等著打球。

在灣區 以外，匹克球作為一項受歡迎的運動近年來發展迅速。根據「體育健身業協會 」（Sports & Fitness Industry Association）2023 年的一份報告，全國範圍內的匹克球運動參與人數在三年內增長了 158.6%。

阿帕頓說，網球和匹克球圓桌會議（Tennis and Pickleball Roundtable）是一個由這兩項運動的參與者組成的社區團體，他們一直在討論如何增加更多的匹克球場地。

「與此同時，在過去的五年裡，我們已經將匹克球運動場所增加了七倍，遠遠超過了其他任何運動，」她說。