金山人語／美增關稅抗中 殃及加州居民

總統拜登宣布對七大中製產品開徵及提高關稅 ，其中電動車 、太陽能板及鋰電池的稅率變動，對加州 消費者影響較大。加州大力推廣清潔能源，可增加關稅的中製產品替代選擇不多；拜登大選年展現強化美製造業的企圖心，加州居民口袋要變緊。

白宮14日指出，中國產電動車稅率將增加三倍，從25%拉高到100%；太陽能板關稅，從25%增至50%；而鋰電池方面，與電動車相關的從7.5%大幅提高到25%，非電動車相關，也有增至25%的提升。

以上三項中製產品的稅率調整，均與清潔能源息息相關；而增加太陽能運用，減少傳統化石燃料依賴，是加州未來數十年的發展主題。2020年後新建住宅、商業大樓必須安裝太陽能板和電池；2026年大企業必須揭露溫室氣體排放量；2035年全面禁售新燃油車等法案，都在迫使加州「淨零排放」進程加速。

對每一位加州居民來說，只能順應這個時代發展的趨勢。無論接受是否，出行「油」轉「電」、住家裝太陽能等，最終都會發生，只是時間早晚問題。可是環顧當下市場，3萬到4萬元的「經濟適用型」電車可選擇不多，幾乎可以說是特斯拉一家獨大。而中國產電動車之優秀，以及引進後對美國車廠能夠起到的進步刺激作用；在5月13日金山人語「加州需要外國產電動車」已有詳細說明，受限篇幅在此不再贅述。

如今總統拜登大筆一揮，讓雙贏成為泡影。陡然增至100%的稅率，基本讓中國產電動車告別「性價比」優勢；而隨著競爭不再，特斯拉如今屢屢降價的情形，也有可能逆轉。長此以往，加州消費者就要陷入買同款電動車，比其他國家或地區花費更高「不划算」，但受政策影響，又不得不買的兩難局面。

相比電車市場，仍有特斯拉可供選擇；太陽能板市場的影響，可能更大。據華爾街日報報導，美國幾乎不生產太陽能板所需的任何零組件，而能夠以更低成本生產太陽能組件的中國，控制超過80%的供應鏈。

拜登政府曾在2022年6月暫時停止徵收太陽能電池板關稅，以確保美國有足夠供應，達到其2030年大幅削减碳排放的目標。此舉雖然未限制國別，但顯然中國受益最大；以致美國參、眾兩院在2023年5月投票通過，恢復對中國太陽能電池板徵收25%關稅。

而恢復關稅的影響，可謂是立竿見影。2023年加州太陽能板銷量出現自2017年來的首次下降，LAist報導，房主更難負擔昂貴太陽能系統，是原因之一。拜登大選年高舉對抗中國經濟作弊大旗，將中國製太陽能板稅率翻倍，增至50%。此舉無疑是對加州居民太陽能系統負擔能力的又一次重創。

勞工部5月15日公布的4月消費者物價指數（CPI）年增3.4%，屬於預期之內，但距離聯準會（Fed）2%的目標，仍有一段距離。在通膨陰影尚未完全褪去的當下，拜登通過調漲七大中製產品關稅，展現強化美製造業企圖心，無疑讓加州居民的生活負擔更重。