北加中文校聯會成語、多媒體比賽 成績亮眼

39名學生參與學藝競賽，優秀表現令評審委員及在場觀眾留下深刻印象。（記者孫愛薇╱攝影）

北加州 中文學校聯合會在19日舉辦學藝競賽，鼓勵華裔學童說中文與上台演說能力。學藝競賽包含「成語比賽」與「多媒體簡報比賽」兩項。今年有來自8所會員學校共39位學生參賽。其中成語比賽初級組陳絮柔（Sheryl Chen）更以僅錯一題的優秀成績獲得第一名，讓評審老師十分驚艷。

賽事邀請到具有華文專業背景的評審團，擁有加州司法委員會法庭翻譯官身分的佛利蒙市議員暨副市長邵陽、庫比蒂諾迪安薩社區學院 （De Anza College ）中文系系主任劉華馥、 以及美國國務院 中英文同步翻譯官酈如丘擔任評審委員。金山灣區文教中心主任莊雅淑擔任頒獎嘉賓。

北加 州中文學校聯合會會長單聖玲表示，成語蘊含許多意義，用這種方式表達有時候勝過千言萬語，在中文AP考試作文中適當使用成語，是一個非常重要的得分點，聯合會成語比賽教材依照美國外語教師協會之中文程度綱要做為選材依據，用字及發音全部採用國家語言資料庫「成語典」為規範，鼓勵學生在學習成語過程中，能夠瞭解其故事與名言佳句，學到豐富的智慧與哲理。

「學藝競賽」召集人暨佛利蒙聯合高中學區委員寇惠風表示，成語比賽是他在擔任北加州中文學校聯合會時發起辦理，現在已經推廣到全美。成語比賽由專長華語文學習的教授與老師擔任製題。題型以影片或照片方式出題，即便參賽學員看不懂中文字也能藉由音聽答題。往年採用搶答方式，疫情後改為各自作答統一評審閱卷。

寇惠風對於今年參賽者的表現十分讚賞。他指出，成語比賽學員成績都相當優秀，比賽分數非常接近，甚至出現第二三名同分需要加場比賽。成語比賽初級組冠軍學生在25題中僅答錯一題，顯見北加州學員擁有很好的中文程度。